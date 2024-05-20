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    В Петербурге курсанта-игромана отправили в тюрьму за неумелую попытку поджога железнодорожного оборудования

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    Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Тимура Кирсанова, признанного виновным в попытке поджога объекта транспортной инфраструктуры. На преступление молодого человека толкнули игромания и долги. Об этом 20 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Кирсанов в августе 2022 года, будучи спортсменом, поступил в Военный институт физической культуры, где проходил военную службу по призыву в должности курсанта. В период учебы рядовой подсел на азартные игры, делал ставки на тотализаторе и постоянно нуждался в деньгах. Различные суммы он занимал у сослуживцев, а также в микрофинансовых организациях. В результате накопил долги и стал искать возможность дополнительного заработка.

    В мае 2023 года в мессенджере Кирсанов списался с человеком, который предложил ему за деньги портить объекты транспортной инфраструктуры. Курсант согласился и получил инструкции. 11 мая молодой человек приобрел 2 литра растворителя, баллон с монтажной пеной, топор и зажигалку, а ночью 12 мая пошел на дело.

    Кирсанов пришел на железную дорогу между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова, отыскал релейный и батарейные шкафы. При помощи топора он попытался их открыть, чтобы затем облить содержимое растворителем и поджечь. Но дверцы шкафов курсанту так и не поддались. О своей неудаче он сообщил куратору, в ответ получил видеоинструкцию по вскрытию шкафа.

    Ночью 14 мая Кирсанов пришел на то же место, увидел новые замки и понял, что за шкафами следят. Тогда молодой человек пошел искать другие объекты, но по пути был задержан сотрудниками полиции.

    Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в ИК строгого режима.

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