В Петербурге курсанта-игромана отправили в тюрьму за неумелую попытку поджога железнодорожного оборудования

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Тимура Кирсанова, признанного виновным в попытке поджога объекта транспортной инфраструктуры. На преступление молодого человека толкнули игромания и долги. Об этом 20 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Кирсанов в августе 2022 года, будучи спортсменом, поступил в Военный институт физической культуры, где проходил военную службу по призыву в должности курсанта. В период учебы рядовой подсел на азартные игры, делал ставки на тотализаторе и постоянно нуждался в деньгах. Различные суммы он занимал у сослуживцев, а также в микрофинансовых организациях. В результате накопил долги и стал искать возможность дополнительного заработка.

