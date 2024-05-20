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    Ремонт дороги вдвое сузит КАД на северо-востоке Петербурга

    2018
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой автодороге Петербурга в конце мая добавят пробок еще на одном участке. Ремонт ждет 10-километровый отрезок внутреннего кольца между проспектом Культуры и Шафировским проспектом.

    С 25 мая по 5 июня на участке с 28-го по 38-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты третья и четвёртая полосы, сообщает 20 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость движения до 50 км/ч.

    На участке будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы выполнит АО «ВАД».

    На минувшей неделе ремонт на КАД несколько дней подряд собирал нетипично большие пробки в Петербурге. Особенно напряженная ситуация на юго-востоке города. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», там тоже наблюдается почти 7-километровый затор, но уже только на внутреннем кольце.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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