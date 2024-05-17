    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, с-в

    768мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.92eur98.9

    Пробки готовят петербуржцев к часу пик уже днем

    668
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожная ситуация в Петербурге 17 мая остается напряженной даже в середине дня. К 15 часам пробки выросли на два балла сверх обычного значения, и то ли еще будет.

    По данным «Яндекс.Пробок», к трем часам дня пятницы загруженность дорог в Петербурге выросла до 6 баллов вместо обычных для этого времени четырех. А с 16 часов пробки начнут расти дальше перед вечерним часом пик. А с учетом хорошей погоды и выходных, особенно плотно, вероятно, будет на выездах из города.

    Особенно плотные пробки, как и накануне, сконцентрировались на юго-востоке Петербурга. КАД между Московским и Мурманским шоссе стоит в обе стороны из-за дорожных работ в районе Обухово. Одновременно необычно большой затор собрался на Софийской улице в сторону города. Пробка растянулась на 5,2 километра от улицы Труда до КАД. А также стоят Народная улица и Октябрьская набережная к Володарскому мосту и Дальневосточный проспект с проспектом Большевиков к Народной улице.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробки
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close