Пробки готовят петербуржцев к часу пик уже днем

Дорожная ситуация в Петербурге 17 мая остается напряженной даже в середине дня. К 15 часам пробки выросли на два балла сверх обычного значения, и то ли еще будет.
По данным «Яндекс.Пробок», к трем часам дня пятницы загруженность дорог в Петербурге выросла до 6 баллов вместо обычных для этого времени четырех. А с 16 часов пробки начнут расти дальше перед вечерним часом пик. А с учетом хорошей погоды и выходных, особенно плотно, вероятно, будет на выездах из города.
Особенно плотные пробки, как и накануне, сконцентрировались на юго-востоке Петербурга. КАД между Московским и Мурманским шоссе стоит в обе стороны из-за дорожных работ в районе Обухово. Одновременно необычно большой затор собрался на Софийской улице в сторону города. Пробка растянулась на 5,2 километра от улицы Труда до КАД. А также стоят Народная улица и Октябрьская набережная к Володарскому мосту и Дальневосточный проспект с проспектом Большевиков к Народной улице.