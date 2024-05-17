Пробки готовят петербуржцев к часу пик уже днем

Дорожная ситуация в Петербурге 17 мая остается напряженной даже в середине дня. К 15 часам пробки выросли на два балла сверх обычного значения, и то ли еще будет.



По данным «Яндекс.Пробок», к трем часам дня пятницы загруженность дорог в Петербурге выросла до 6 баллов вместо обычных для этого времени четырех. А с 16 часов пробки начнут расти дальше перед вечерним часом пик. А с учетом хорошей погоды и выходных, особенно плотно, вероятно, будет на выездах из города.