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    «Тканевые эспандеры заполнены больше чем наполовину». Петербургские врачи рассказали о реабилитации девочки в «маске Бэтмена»

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    Пятилетняя американка Луна Феннер, родившаяся с редкой патологией на лице, перенесла порядка 15 перевязок с момента первой операции по удалению рубцов в петербургской клинике МЕДСИ. Подробности реабилитации девочки в «маске Бэтмена» сообщили в пресс-службе учреждения 20 мая.

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    Второй этап процедуры назначен на июнь. До этого момента малышка через день посещает клинику для перевязки, последняя прошла сегодня. «Девочка прекрасно ведёт себя на перевязках, а недавно увидела себя в зеркале с нашими шариками и рассмеялась», — сообщили в МЕДСИ.

    Точная дата проведения операции будет зависеть от того, как будет проходить этап заполнения тканевых эспандеров. При этом к настоящему моменту они заполнены уже больше чем наполовину.

    «Мы очень рады, что ребенок позитивно относится к лечению, и с радостью наблюдаем, как увеличивается площадь здоровой кожи», — заключили в клинике.

    19 апреля Луна перенесла первую операцию из пяти запланированных. Процедуру провели под общим наркозом, все прошло штатно. Врачи МЕДСИ признались, что удаление рубцов на лице девочки стало для них вызовом из-за критически большой площади родимого пятна. При этом, по мнению медиков, сейчас у Луны сохраняется угроза меланомы.

    О том, как девочка «в маске Бэтмена» готовилась к первой операции, читайте здесь.

    Фото: Клиника «МЕДСИ»

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