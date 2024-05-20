«Тканевые эспандеры заполнены больше чем наполовину». Петербургские врачи рассказали о реабилитации девочки в «маске Бэтмена»

Пятилетняя американка Луна Феннер, родившаяся с редкой патологией на лице, перенесла порядка 15 перевязок с момента первой операции по удалению рубцов в петербургской клинике МЕДСИ. Подробности реабилитации девочки в «маске Бэтмена» сообщили в пресс-службе учреждения 20 мая.

Второй этап процедуры назначен на июнь. До этого момента малышка через день посещает клинику для перевязки, последняя прошла сегодня. «Девочка прекрасно ведёт себя на перевязках, а недавно увидела себя в зеркале с нашими шариками и рассмеялась», — сообщили в МЕДСИ.

Точная дата проведения операции будет зависеть от того, как будет проходить этап заполнения тканевых эспандеров. При этом к настоящему моменту они заполнены уже больше чем наполовину.



«Мы очень рады, что ребенок позитивно относится к лечению, и с радостью наблюдаем, как увеличивается площадь здоровой кожи», — заключили в клинике.

