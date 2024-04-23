«Это медицинский вызов, но рубцы останутся». Петербургские врачи раскрыли подробности многоэтапной пластики девочке «в маске Бэтмена»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Удаление рубцов на лице девочки из США в «маске Бэтмена» стало вызовом для петербургских врачей из-за критически большой площади родимого пятна. Хирурги поставили задачу сохранить мимику и индивидуальные черты Луны Феннер. Подробности проведения поэтапной пластической хирургии сообщили в Центре лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ 23 апреля.



Кожу расширят за рекордные сроки «Во всём мире операций по устранению гигантских невусов сделано порядка 700, а только в нашем центре благодаря команде Ольги Васильевны [Филипповой] сделано более тысячи таких операций», — рассказал директор и главный врач клиники МЕДСИ Владимир Остроменский. По его словам, самому юному пациенту клиники было девять месяцев, а вот возраст Луны, наиболее встречаемый среди маленьких пациентов.

Что уникально в случае с Луной, невус затронул всю центральную зону лица, наиболее уникальную и мимически активную, подчеркнула пластический хирург, руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова. «Скажу откровенно — для нас теперь является вызовом вот это обширное рубцовое поле, с которым нам нужно максимально эстетично справиться», — добавила она.



У Луны уже прижились тканевые эспандеры (баллоны для расширения кожи), которые ей установили во время первой операции. Врачи объяснили, что всего ей вживили три эспандера — по 50 мл на лбу и перед ушком и еще один — 80 мл за ушком. Через внешний порт в ёмкости будут постепенно закачивать физраствор. «Их еще можно назвать сольными расширителями. Они нужны для того, чтобы увеличить площадь здоровой кожи. Нам на этот процесс нужно примерно полтора месяца, и это рекордные сроки», — объяснила руководитель центра.

«Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перемещение кожи, а затем лазерная шлифовка и новые брови В ходе второго этапа процедуры врачи приступят к удалению рубцов полученными избытками кожной ткани. Именно появление новой кожи позволит избежать ее натяжения, а также сохранит естественные линии.



«Мы не будем натягивать кожу, мы будем ее именно перемещать. Деформации лица не будет. Если мы увидим, что тянет угол рта или что-то, мы лучше меньше уберем рубцов, но деформации не будет», — добавила хирург. У многих пациентов подобная процедура может затянуться на несколько лет из-за наиболее низкой пластичности кожи. «Тем не менее торопиться здесь ни в коем случае нельзя, потому что наша главная задача — отдать здоровый и красивый эффект нашим пациентам», — сказала Филиппова. Кроме того, на лице Луны сохранились пигментные пятнышки, которые предстоит удалить.



Также после удаления невуса и появления рубцов у Луны появились проблемы с натяжением кожи левого глаза: веко полностью не закрывается. Из-за этого малышка до сих пор спит с приоткрытым глазом, но врачи намерены решить и эту проблему. Затем Луне предстоит восстановить брови, сделать это можно будет путем пересадки луковиц, что также возможно в юном возрасте.

«Фонтанка.ру»

Мечтает о коже, как у мамы По словам руководителя центра, после завершения серии операций на лице Луны останутся рубцы. Но это будут тонкие косметические рубцы, которые после можно будет минимизировать, используя лазерную шлифовку: «И ребёнок, конечно, будет чисто внешне выглядеть гораздо лучше. Кожа станет, как у мамы. Она не раз говорила, что мечтает об этом». При этом говорить об окончательных результатах лечения пока рано, они будут известны спустя 2,5 года .



Сейчас девочка выглядит радостно и уверенно, хотя только на днях перенесла самую болезненную послеоперационную перевязку. Малышка даже говорит врачам русское «спасибо».

Центр лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ

Впереди у нее период заживления рубцов. Вторая операция назначена на июнь. До этого момента семья Луны остается в России. Мама Кэрол рассказала, что в планах у них увидеть достопримечательности Петербурга.



Фото: Центр лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Фото: Центр лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Поделиться Поделиться





Американка Луна Феннер в 2019 году появилась на свет с гигантским невусом причудливой формы почти на всё лицо. Изначально в случае с операцией у Луны самый главный вопрос был не в эстетике, а в спасении ее жизни. Мама девочки рассказывала, что родные привыкли к нестандартной внешности малышки, но последней каплей стала ситуация, которая произошла в церкви. Маленькая девочка спросила у мамы, что у Луны с лицом, на что та буквально закричала: «Не смотри туда, это какой-то монстр!» Кроме того, родимое пятно в форме маски Бэтмена оказалось меланоцитарным невусом, для Луны это стопроцентная меланома в будущем. Деньги на лечение собирали всем миром. Продавали куколок с лицом Луны, брелоки и книгу с биографией девочки, устраивали акции по сбору средств.



В 2021 году за случай Луны Феннер взялся краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Тогда с помощью метода ФДТ (фотодинамическая терапия) невус удалили. Спустя три года семья малышки снова обратилась к российским врачам за восстановлением кожи на лице. 19 апреля Луна перенесла первую операцию из пяти запланированных. Процедуру провели под общим наркозом, всё прошло штатно. По мнению врачей МЕДСИ, сейчас у девочки сохраняется угроза меланомы. О том, как Луна готовилась к операции, читайте здесь.