    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 2

    2 м/с, с-в

    758мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.44eur99.58

    Петербургские врачи прощаются с девочкой «в маске Бэтмена», но ненадолго

    2531
    1 комментарий

    Пятилетняя девочка из США с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию по восстановлению кожи в Санкт-Петербурге и уже готовится к выписке. Сегодня, 22 апреля, она покинет медучреждение, но домой пока не улетает.

    Фото: Клиника "МЕДСИ"
    ПоделитьсяПоделиться

    «Луна чувствует себя хорошо, сегодня у нее выписка. Вторая процедура в июне, до июля она остается в Петербурге. Будет приходить на перевязки», — рассказали «Фонтанке» в клинике МЕДСИ.

    Клиника "МЕДСИ"

    Спустя два дня после операции по удалению рубцов на лице малышке сделали первую перевязку. По словам специалистов, Луна абсолютно спокойно перенесла процедуру, удивив их своей храбростью и позитивом.

    «Думаем, что в дальнейшем будет еще проще, ведь первая перевязка наиболее волнительная», — говорится в сообщении. Отвлекали от последствий операции Луну не только игрушки в палате, но и вернувшаяся в Петербург зима. Малышка впервые в жизни увидела снег.

    «Мы сказали Кэролл [маме Луны], что снег пошел специально для малышки», — рассказали врачи.

    Впереди у Луны второй этап по устранению последствий после удаления крупного невуса. Операция состоится в июне, точную дату врачи пока не назначили. О том, как малышка готовилась к операции, читайте здесь.

    Фото: Клиника "МЕДСИ"

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Луна ФеннерОперация
    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    vic_5e4cd1938d1a822 Апр 2024 в 13:28
    По первому прочтению заголовок звучит страшно
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close