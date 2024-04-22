Петербургские врачи прощаются с девочкой «в маске Бэтмена», но ненадолго

Пятилетняя девочка из США с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию по восстановлению кожи в Санкт-Петербурге и уже готовится к выписке. Сегодня, 22 апреля, она покинет медучреждение, но домой пока не улетает.

«Луна чувствует себя хорошо, сегодня у нее выписка. Вторая процедура в июне, до июля она остается в Петербурге. Будет приходить на перевязки», — рассказали «Фонтанке» в клинике МЕДСИ.

Спустя два дня после операции по удалению рубцов на лице малышке сделали первую перевязку. По словам специалистов, Луна абсолютно спокойно перенесла процедуру, удивив их своей храбростью и позитивом.

«Думаем, что в дальнейшем будет еще проще, ведь первая перевязка наиболее волнительная», — говорится в сообщении. Отвлекали от последствий операции Луну не только игрушки в палате, но и вернувшаяся в Петербург зима. Малышка впервые в жизни увидела снег.