Минтранс хочет ужесточить правила парковки для электромобилей

Минтранс России заказал поправки в ПДД, которые касаются парковочного пространства. В том числе речь идет о парковке электрокаров в пунктах зарядки и остановке возле стоянок такси.
На портале госзакупок размещен тендер на разработку «научно обоснованных предложений по созданию и развитию единого парковочного пространства», пишет 20 мая «КоммерсантЪ». За 4,4 миллиона рублей подведомственный Минтрансу Росавтотранс просит в том числе разработать поправки в ПДД. В частности ведомство хочет ввести запрет на остановку и стоянку машин на парковочных местах для электромобилей без цели зарядки.
Сейчас правила разрешают выделять для электрокаров и гибридов отдельное парковочное место, как правило, возле зарядных станций, но условия использования таких мест нигде не прописаны, и некоторые водители используют их для длительной бесплатной парковки. Минтранс хочет убрать правовой пробел, обязав освобождать парковочное место после зарядки электромобиля. Как планируется контролировать соблюдение запрета, а также размер штрафа за его нарушение — пока неизвестно.
Помимо этого, в планируемых в рамках тендера поправках к ПДД предлагают отменить запрет на остановку и стоянку машин в пределах 15 метров от стоянки легковых такси, которая обозначается желтой зигзагообразной разметкой. Запрет был введен в
Также в рамках тендера в Минтрансе хотят ввести новые требования к парковке в жилых зонах, улучшить процесс оплаты парковок и проработать вопрос «совершенствования обозначения парковочных мест» разметкой и дорожными знаками, отмечает издание. Но подробностей по этим направлениям не указывается.