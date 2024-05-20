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    Минтранс хочет ужесточить правила парковки для электромобилей

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    Минтранс России заказал поправки в ПДД, которые касаются парковочного пространства. В том числе речь идет о парковке электрокаров в пунктах зарядки и остановке возле стоянок такси.

    На портале госзакупок размещен тендер на разработку «научно обоснованных предложений по созданию и развитию единого парковочного пространства», пишет 20 мая «КоммерсантЪ». За 4,4 миллиона рублей подведомственный Минтрансу Росавтотранс просит в том числе разработать поправки в ПДД. В частности ведомство хочет ввести запрет на остановку и стоянку машин на парковочных местах для электромобилей без цели зарядки.

    Сейчас правила разрешают выделять для электрокаров и гибридов отдельное парковочное место, как правило, возле зарядных станций, но условия использования таких мест нигде не прописаны, и некоторые водители используют их для длительной бесплатной парковки. Минтранс хочет убрать правовой пробел, обязав освобождать парковочное место после зарядки электромобиля. Как планируется контролировать соблюдение запрета, а также размер штрафа за его нарушение — пока неизвестно.

    Помимо этого, в планируемых в рамках тендера поправках к ПДД предлагают отменить запрет на остановку и стоянку машин в пределах 15 метров от стоянки легковых такси, которая обозначается желтой зигзагообразной разметкой. Запрет был введен в 2013 году. Как пояснил «Ъ» эксперт по организации дорожного движения Евгений Литвин, сейчас пассажиры в основном пользуются приложениями, и стоянки такси редко используются по прямому назначению: в основном таксисты там спят, а не ждут клиентов.

    Также в рамках тендера в Минтрансе хотят ввести новые требования к парковке в жилых зонах, улучшить процесс оплаты парковок и проработать вопрос «совершенствования обозначения парковочных мест» разметкой и дорожными знаками, отмечает издание. Но подробностей по этим направлениям не указывается.

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    МинтрансПарковкаПДДЭлектромобилиТакси
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