Минтранс хочет ужесточить правила парковки для электромобилей

Минтранс России заказал поправки в ПДД, которые касаются парковочного пространства. В том числе речь идет о парковке электрокаров в пунктах зарядки и остановке возле стоянок такси.



На портале госзакупок размещен тендер на разработку «научно обоснованных предложений по созданию и развитию единого парковочного пространства», пишет 20 мая «КоммерсантЪ». За 4,4 миллиона рублей подведомственный Минтрансу Росавтотранс просит в том числе разработать поправки в ПДД. В частности ведомство хочет ввести запрет на остановку и стоянку машин на парковочных местах для электромобилей без цели зарядки.