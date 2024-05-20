Пенсионерка получила 318 тысяч рублей за падение в провал в асфальте. Теперь уже муниципалитет требует компенсаций с неё

Пенсионерка из Кировского района Петербурга провалилась в яму в асфальте, получила травмы и отсудила
«Всё было в крови»
Наталье Анатольевне Слободовой 74 года, она живет одна: муж умер два года назад, заразившись коронавирусом. По профессии женщина экономист, работала в администрации Кировского района. На пенсию ушла в
Упала, провалившись в яму, Наталья Анатольевна в июле
«Яма была между домами, где и машины ездят, и люди ходят. В тот день я шла мимо, а с улицы завернул в мою сторону грузовик. Я, уворачиваясь от машины, сделала два шага — и всё. Когда очнулась, вокруг стояла толпа людей и обсуждала, какую вену мне пробило. Всё было в крови», — вспоминает Наталья.
Провал был глубоким: очнувшись, женщина села на край, а ноги свесила вниз. С места происшествия ее увезли в больницу на скорой.
Только на следующий день на место приехала комиссия и обследовала провал. К этому моменту он уже был огорожен деревянной конструкцией и лентой. Ремонтные работы на этом участке завершились только в октябре.
Не огородили
Немного восстановившись к осени, Наталья обратилась к юристам и с их помощью подала в суд иск о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Среди ответчиков были администрация МО «Автово», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и комитет по благоустройству. Поначалу представители всех ведомств отрицали свою причастность к инциденту.
Однако суд, разобравшись во всех обстоятельствах, пришел к выводу, что за провал в асфальте отвечает Водоканал. На участке, где упала женщина, был дефект канализационного трубопровода: аварию необходимо было устранить, а после этого ликвидировать и последствия. Место провала должны были огородить, что сделано не было. Наталья доказала это в суде, приобщив к материалам дела фотографии.
Судебное разбирательство длилось полтора года, в результате судья постановила взыскать с Водоканала несколько компенсаций:
«За полтора года я заплатила юристам
Водоканал пытался оспорить решение суда в вышестоящей инстанции, но это ему не удалось.
А это нам
Когда суд определил виновника, муниципалитет «Автово» составил свое заявление, в котором просит Кировский районный суд взыскать с Натальи Анатольевны
Получив копию заявления, Наталья Анатольевна сходила на приём к главе администрации МО «Автово» Алану Кесаеву, но это ничего не изменило. Муниципалитет не отказывается от своих судебных требований.
«Я возмущена таким отношением. Я составляю обращение в прокуратуру и к губернатору Петербурга», — поделилась с «Фонтанкой» Наталья Анатольевна.
Гражданский кодекс Российской Федерации содержит статью
Муниципалитет в своём требовании компенсаций ссылается на статью
В администрации МО «Автово» не смогли ответить на вопросы «Фонтанки» о сложившейся ситуации.
Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»