Пенсионерка получила 318 тысяч рублей за падение в провал в асфальте. Теперь уже муниципалитет требует компенсаций с неё

Фото: Наталья Слободова Поделиться Поделиться





Пенсионерка из Кировского района Петербурга провалилась в яму в асфальте, получила травмы и отсудила 300 тысяч . Теперь 77 тысяч требуют уже с нее — за участие в процессе.

«Всё было в крови» Наталье Анатольевне Слободовой 74 года, она живет одна: муж умер два года назад, заразившись коронавирусом. По профессии женщина экономист, работала в администрации Кировского района. На пенсию ушла в 2009 году и первое время занималась своим проектом в области делового туризма и связей со странами Латинской Америки. Пенсионерка организовывала встречи местных чиновников и предпринимателей с иностранными делегатами. Дело было по большей части для удовольствия, прибыли не приносило. А в 2020-х женщине уже нужно было ухаживать за больным мужем, по возможности она совмещала это с работой бухгалтером.



Упала, провалившись в яму, Наталья Анатольевна в июле 2022 года — и из-за полученных травм ей пришлось уволиться из той компании, где она тогда работала. Врачи диагностировали переломы в кисти и голени, восстанавливаться после которых пришлось не один месяц. Рана на ноге долго не заживала и привела к трофической язве.

«Яма была между домами, где и машины ездят, и люди ходят. В тот день я шла мимо, а с улицы завернул в мою сторону грузовик. Я, уворачиваясь от машины, сделала два шага — и всё. Когда очнулась, вокруг стояла толпа людей и обсуждала, какую вену мне пробило. Всё было в крови», — вспоминает Наталья.



Провал был глубоким: очнувшись, женщина села на край, а ноги свесила вниз. С места происшествия ее увезли в больницу на скорой.

Только на следующий день на место приехала комиссия и обследовала провал. К этому моменту он уже был огорожен деревянной конструкцией и лентой. Ремонтные работы на этом участке завершились только в октябре.

Не огородили

Фото: Наталья Слободова Поделиться Поделиться





Немного восстановившись к осени, Наталья обратилась к юристам и с их помощью подала в суд иск о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Среди ответчиков были администрация МО «Автово», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и комитет по благоустройству. Поначалу представители всех ведомств отрицали свою причастность к инциденту.



Однако суд, разобравшись во всех обстоятельствах, пришел к выводу, что за провал в асфальте отвечает Водоканал. На участке, где упала женщина, был дефект канализационного трубопровода: аварию необходимо было устранить, а после этого ликвидировать и последствия. Место провала должны были огородить, что сделано не было. Наталья доказала это в суде, приобщив к материалам дела фотографии.



Судебное разбирательство длилось полтора года, в результате судья постановила взыскать с Водоканала несколько компенсаций: 250 тысяч рублей за моральный вред, 50 тысяч за расходы на юриста, 1 5,7 тысячи за месяц утраченного заработка и 2,4 тысячи за расходы на медицинский бандаж. В сумме — 318 тысяч рублей. Слободова просила о 550 тысячах .



«За полтора года я заплатила юристам 200 тысяч рублей, потому что работа была напряжённая. По сути, на это ушла большая часть компенсаций», — рассказывает Наталья.



Водоканал пытался оспорить решение суда в вышестоящей инстанции, но это ему не удалось.

А это нам Когда суд определил виновника, муниципалитет «Автово» составил свое заявление, в котором просит Кировский районный суд взыскать с Натальи Анатольевны 76,5 тысячи рублей. В документе указано, что юристы и чиновники активно участвовали в суде по иску Слободовой. При этом никакой вины за МО «Автово» не установлено, раз за компенсации женщине отвечает Водоканал. Следовательно, муниципалитет привлекли как ответчика безосновательно и свои расходы он понес напрасно.



Получив копию заявления, Наталья Анатольевна сходила на приём к главе администрации МО «Автово» Алану Кесаеву, но это ничего не изменило. Муниципалитет не отказывается от своих судебных требований.



«Я возмущена таким отношением. Я составляю обращение в прокуратуру и к губернатору Петербурга», — поделилась с «Фонтанкой» Наталья Анатольевна.



Гражданский кодекс Российской Федерации содержит статью № 99 «Взыскание компенсации за потерю времени». В ней сказано, что можно взыскать компенсацию с лица, которое заявило неосновательный иск или систематически противодействовало правильному и своевременному рассмотрению дела. Размер выплаты определяет суд с учетом конкретных обстоятельств. На правовых форумах юристы уточняют, что для этого необходим отдельный иск, в рамках того же судебного разбирательства это не решается.



Муниципалитет в своём требовании компенсаций ссылается на статью № 97 Гражданского кодекса, которая регламентирует компенсации той стороне судебного процесса, в чью пользу разрешился иск.

В администрации МО «Автово» не смогли ответить на вопросы «Фонтанки» о сложившейся ситуации.

Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»