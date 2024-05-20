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    «Чайхона» горит на Богатырском проспекте. Чёрный дым добрался до крыши высотки

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    Ресторан с восточным колоритом, расположенный на первом этаже жилого дома в Приморском районе Петербурга, устроил дымовую завесу жителям высотки 20 мая. По данным городского ГУ МЧС, горят 60 «квадратов».

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    Как сообщают в чрезвычайном ведомстве, сигнал о пожаре на Богатырском проспекте, 55/1, поступил на пульт дежурного в 11:18. К тушению привлекли двадцать человек и четыре единицы техники.

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    «В ресторане происходит горение на площади 60 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в МЧС.

    По данным «Яндекса», движение на Туристской улице перекрыто в обоих направлениях от Богатырского проспекта до Камышовой улицы.

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    Upd: к полудню пожарные ликвидировали открытый огонь.

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