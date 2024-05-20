Под окнами дома в Ленобласти нашли мужчину и кухонную утварь

Врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину, найденного накануне вечером под окнами дома в деревне Верхней Всеволожского района Ленобласти. О пострадавшем в экстренные службы сообщил очевидец. Он также отметил, что из окна перед случившимся вылетели противень от духовки и бутылка. Об этом 20 мая пишет 47news.



Предметы, по словам прохожего, сыпались из открытого окна с седьмого этажа. Мужчину, лежащего внизу, забрала бригада скорой помощи. Реанимационные действия к успеху не привели — потерпевший скончался. На вид ему было около 35 лет, правоохранительные органы устанавливают его личность.

