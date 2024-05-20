    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    763мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.99eur98.78

    Скоростные теплоходы соединят Петербург, диораму «Прорыв» и крепость Орешек

    1895
    2 комментария

    Круизный маршрут открылся между Санкт-Петербургом и крепостью Орешек с остановкой у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Теплоходы будут ходить ежедневно. Они отправляются от причала на Адмиралтейской набережной, 10, и доходят до диорамы менее чем за полтора часа. В пятницу, субботу и воскресенье есть расширенная программа. Об этом сообщает 20 мая пресс-служба компании «Астра Марин».

    Программа, кроме поездки на теплоходе, включает в себя входные билеты с экскурсионным обслуживанием — туристам не надо будет стоять в очереди у касс диорамы и крепости Орешек. Скидки действуют для владельцев Единой карты петербуржца и для льготных категорий граждан. В этом сезоне на линии между Петербургом и крепостью планируется перевезти более 10 тысяч туристов.

    В Петербурге есть водные маршруты по рекам и каналам внутри города, а также в Петергоф, Кронштадт, Шлиссельбург, на Валаам, по Ладоге в Сортавалу и даже в Москву. Подробнее о них читайте на «Фонтанке». Также действует паромная переправа между причалом «Петропавловская крепость» на Мытнинской набережной и причалом «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2, отправление каждые 10 минут с 11:00 до 19:00.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Водные маршрутыТеплоходыКруизКруизный маршрут
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close