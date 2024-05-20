Скоростные теплоходы соединят Петербург, диораму «Прорыв» и крепость Орешек

Круизный маршрут открылся между Санкт-Петербургом и крепостью Орешек с остановкой у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Теплоходы будут ходить ежедневно. Они отправляются от причала на Адмиралтейской набережной, 10, и доходят до диорамы менее чем за полтора часа. В пятницу, субботу и воскресенье есть расширенная программа. Об этом сообщает 20 мая пресс-служба компании «Астра Марин».



Программа, кроме поездки на теплоходе, включает в себя входные билеты с экскурсионным обслуживанием — туристам не надо будет стоять в очереди у касс диорамы и крепости Орешек. Скидки действуют для владельцев Единой карты петербуржца и для льготных категорий граждан. В этом сезоне на линии между Петербургом и крепостью планируется перевезти более 10 тысяч туристов.