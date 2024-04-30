Главное, чтобы не укачало. Где в Петербурге покататься на корабликах

Что делать в Петербурге, если наскучили пешие маршруты? Конечно же, полюбоваться на город с воды. Рассказываем, какие достопримечательности раскроет путешествие по каждому из выбранных маршрутов.

Дневные прогулки на теплоходе по рекам и каналам

Маршрут прогулки начинается с Дворцовой набережной, одного из самых известных мест в Петербурге. Здесь можно полюбоваться великолепием Зимнего дворца и архитектурой Эрмитажа, прекрасным видом на Неву и мосты, на золотистые шпили и Ростральные колонны, гранитные набережные, высокие верфи, музеи, соборы и дворцы.



Маршрут: усадьба Державина, Никольский морской собор, Мариинский театр, Новая Голландия, Поцелуев мост, Исаакиевский собор и Синий мост, Зелёный мост и Невский проспект, Эрмитажный комплекс, Петропавловская крепость, Летний сад, Чижик-Пыжик, Михайловский замок, Аничков мост, Аничков дворец, Ломоносовский мост, Большой драматический театр им. Товстоногова, Юсуповский дворец.





Причал: набережная реки Фонтанки, дом 121.

Ежедневно с 11:00 до 21:00

Продолжительность: 1 час.

Цена: от 1 300 рублей.

Морской круиз и «Большое петербургское кольцо»

Увлекательная экскурсия по историческому центру Петербурга и круиз по Финскому заливу вокруг Васильевского острова.



Первая часть маршрута проходит через основные достопримечательности города: памятник императору Петру Великому «Медный всадник», Адмиралтейство, Эрмитаж, Петропавловская крепость и Летний сад.

Вторая часть маршрута предлагает панорамные виды на Васильевский остров, Морской фасад, вантовые мосты, стадион «Газпром Арена» и небоскреб Лахта Центр. По пути можно увидеть ледокол «Красин».





Если погода не позволяет продолжить плавание по заливу, маршрут изменится на прогулку по Неве. Корабль поднимется выше мостов Литейного, Петра Великого (Большеохтинский мост, самый красивый в городе), Александра Невского. Далее корабль минует площадь Ленина, «Кресты», Смольный собор и Александро-Невскую лавру.



Причал: Английская набережная, 28.

Ежедневно в 11:30, 14:30, 17:30, 20:30.

Продолжительность: 2 часа.

Цена: от 2 100 рублей.

Ночные прогулки с видом на разводные мосты

Ночная экскурсия позволит полюбоваться на разведенные мосты, но и откроет много интересного: о великих людях прошлого, о мистических событиях и легендах, связанных с каждой достопримечательностью, а также о важных моментах в истории города.





Маршрут: Аничков мост, Чижик-Пыжик, Петровская набережная, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Дворцовый мост, Дворцовая набережная, Летний сад, Михайловский замок, Шереметевский дворец, Ломоносовский мост.





Причал: Набережная реки Фонтанки, дом 121

Ежедневно в 23:55.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Цена: от 1 500 рублей.

«Просторы Невы»

Во время круиза по реке Петербург блеснет своими лучшими сторонами: маршрут проходит мимо дворцов, гранитных набережных, зеленых парков и памятников. Насладиться прогулкой можно даже в пасмурную погоду, любуясь пейзажами с закрытой палубы двухпалубного корабля и вслушиваясь в рассказ аудиогида.





Причал: Набережная Макарова, 28.

Отправление в мае: с 1 по 8 — в 14:00 и 18:00; с 9 по 12 — в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00; 13 и 14 — в 14:00 и 16:00; 15 и 16 — в 14:00; 17 — в 14:00 и 18:00; 18 и 19 — в 14:00, 16:00 и 18:00; 20 и 21 — в 14:00 и 18:00; 22 — в 14:00 и 16:00;, 23 — в 14:00.

Продолжительность: 1 час 45 минут.

Цена: от 1 890 рублей, дети до 11 лет — от 600 рублей.

Дневные прогулки от набережной реки Мойки

В маршрут прогулки включены все основные достопримечательности Петербурга. Путешествие начнется на реке Мойке. Пройдя через Зимнюю канавку, кораблик окажется в акватории Невы, где взору откроются виды города с необычного ракурса. Аудиогид расскажет об истории и архитектуре города.





Причал: Набережная Мойки, 12.

Отправление: ежедневно каждые полчаса с 12:00 до 19:30

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Цена: от 1 200 рублей.

«Морской фасад и разводные мосты»

Ночная прогулка позволит увидеть Петербург и его красоты совершенно по-новому и оценить контраст между классическим городом на Неве и современным мегаполисом. Сначала маршрут проходит по Финскому заливу, где можно полюбоваться «Газпром Ареной» и небоскребом Лахта Центр. Затем теплоход вернется в Неву, в исторический центр города, в атмосферу классической красоты Петра Великого. Завершится прогулка наблюдением за разводными мостами.





Маршрут: Петропавловская крепость, Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Мраморный дворец, крейсер «Аврора», Лахта Центр, мосты Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Троицкий, Литейный, Большеохтинский и мост Александра Невского.

Причал: Английская набережная, 28.

Отправление: ежедневно в 23:30 и 23:59.

Продолжительность: 3 часа.

Цена: от 3 500 рублей.

Экскурсия по каналу Грибоедова

Это уединенная экскурсия, где можно увидеть знаменитый Спас на Крови с воды и проплыть под тридцатью мостами на теплоходе. Надо быть готовыми, возможно, придется наклонять голову. На протяжении всего катания не даст заскучать аудиогид.



Маршрут: Невский проспект, Михайловский замок, Летний сад, Троицкий мост, Мраморный дворец, Зимняя канавка, Спас на Крови, Казанский собор, Львиный мост, Банковский мост, Мост Ломоносова, Аничков мост.



Причал: причал Никольские ряды (ул. Садовая 62).

Отправление: каждый час с 11:15 до 20:40.

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Цена: от 1 090 рублей.

Метеоры до Петергофа

Если в планах — выбраться за пределы Петербурга, то можно прокатиться на метеоре на подводных крыльях до знаменитого музея-заповедника Петергоф. Стремительный корабль домчит пассажиров до места всего за 40 минут и предложит оперативно вернуться обратно. Во время прогулки (с учетом посещения Петергофа) можно увидеть ряд достопримечательностей: «Зенит-Арену», Лахта Центр, Большой дворец, фонтанное сооружение «Большой каскад», Фонтаны-шутихи, Воронихинские колоннады, каскад «Шахматная гора».



Причал: Английская набережная, 2 (спуск со львами).

Отправление: ежедневно с 10:00 до 17:30 туда и с 11:00 до 18:00 обратно (каждые полчаса).

Продолжительность: 40 минут.



Цена: от 1 400 рублей.

Метеоры в Кронштадт

Ознакомиться с достопримечательностями Кронштадта и узнать об истории этого удивительного города можно за один день. На катамаране можно отправиться туда с экскурсией, а можно изучить город морской славы и самостоятельно, побывать в музейно-историческом парке «Остров фортов», посмотреть на величественный Морской собор.



Отправление из Петербурга: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36: в 10:10, 11:40, 13:10, 14:45, 16:10, 17:40.



Отправление из Кронштадта: «Остров фортов» г. Кронштадт, Цитадельское ш., 14: в 11:45, 13:15, 14:40, 16:15, 17:15, 18:45.

Продолжительность: 60 минут.

Цена: от 1 900 рублей.

Из Петербурга до Шлиссельбурга Шлиссельбург — небольшой город в Ленинградской области, расположенный у истока реки Невы из Ладожского озера. Одна из главных достопримечательностей Шлиссельбурга — крепость Орешек. Это уникальное фортификационное сооружение XIV века. За свою историю крепость служила западным фронтом Новгородской республики, тюрьмой известных политических заключенных и опорой блокадного Ленинграда.



Причал: Адмиралтейская наб.,10, причал «Адмиралтейство.

Отправление: Пт, Сб, Вс 11:00

Продолжительность: 6 часов 30 минут.

Цена: от 4 200 рублей.

Из Петербурга на Валаам Если горизонт хочется подвинуть еще дальше, можно отправиться в старинную священную обитель с многочисленными монастырями на острове Валаам. Однако с ним в этом году пока не задалось: отыскать прямые маршруты метеоров из Петербурга, как это было в предыдущие годы, не удалось. Так что если в планах Валаам одним днем, то часть пути придется преодолеть на электричке или на автобусе.

На выбор есть автобусы от «Озерков» или Финляндский вокзал с «Ласточками» или обычными электричками.

Организовывает все поездки паломническая служба Валаамского монастыря, что накладывает соответствующие особенности, к которым надо быть готовым. К примеру, оплата проезда и экскурсии по пути оформляются как пожертвования. Путешественников называют не пассажирами, а паломниками. Ну и правила поведения нетрудно предугадать: не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде, например, в шортах, женщинам полагается головной убор, мужчинам — нет. Особо оговариваются тонкости: «Запрещено пользоваться утюгами, электроплитками, кипятильниками, жечь свечи и лампады».



Первый заезд в этом году приурочен к Пасхе и стартует 3 мая. Сперва автобус от «Озерков» в 6:30, дальше — теплоход от Приозерска и три дня пасхальных служб и тематических экскурсий. Назад в обратном порядке 6 мая. Жить на острове придется в монастырских условиях. Стоимость поездки — от 22 тыс. рублей до 29,4 тысяч в зависимости от того, какой выберете номер — с удобствами или без, одно- или четырехместный. Зато в стоимость поездки включено питание. Есть плохая новость: на сайте паломнической службы Валаама билеты уже не купить. Возможно, удастся это сделать по телефону.



А уже 4 мая откроется обычная однодневная навигация на метеорах. К сожалению, тоже из Приозерска. Ну или как вариант — Сортавала. Добираться до пристаней там придется своим ходом. Стоит водное путешествие 5 100 рублей, если без обеда. За него надо доплатить 750 рублей с человека. Правила примерно такие же.



Полноценные однодневные туры автобус+метеор стартуют 8 мая. Стоит такая поездка от 8 400 рублей, детям скидки, до 6 лет — бесплатно. Отправление из Петербурга в принципе — в 8:30, но есть оговорка, организатор имеет право сдвинуть отъезд на 6:30. Обещает предупреждать об этом заранее смс-кой. Отход назад от причала на Валааме, в принципе, в 15:30, но там Ладога и мало ли что. Предлагается быть готовым к задержкам. По Ладоге в Сортавалу Летом можно будет отправиться в трехдневный тур в Сортавалу. На большом теплоходе со специфическими речными удобствами. Отплытие в 19:00, с утра вы на месте. Там местные красоты: водопад Ахинкоски, Рускеала, экскурсия по центру города. Придется много ходить пешком.

По пути трехразовое питание. Во всех каютах туалет, душ и розетка. В одном из баров подают Wi-Fi.



Стоимость тура сильно зависит от каюты. Минимум — 22 тыс. рублей за человека, максимум — 51 тысяча в люксе. В определенных случаях надо будет доплачивать за пустые места в вашей каюте. Детям, многодетным семьям и силовикам ощутимые скидки.



Из Петербурга в Москву

Но и это еще не все: из Петербурга можно добраться теплоходом и до Москвы! Маршрут включает не только путешествие по воде, но и обзорные экскурсии, в зависимости от выбранного маршрута: по крепости Орешек (1 час), шедеврам острова Кижи (2 часа 15 минут), ансамблям монастырей в вологодском селе Горицы (2 часа), музеям города Мышкин Ярославской области (2,5 часа), обзорную экскурсию по Петергофу, пешеходную по Валааму, и даже автобусно-пешеходную в Великий Новгород. Правда, тут надо иметь в запасе достаточно времени — речной круиз рассчитан минимум на 6 дней и продумать обратную дорогу.



Причал: Причал «пр. Обуховской обороны» (бывш. Речной вокзал), Проспект Обуховской обороны, д.195 (Литер К).



Отправление: Первый теплоход уходит в рейс 18 мая в 19:00.

Продолжительность: 6 часов 30 минут.

Цена: от 52 788 рублей.

