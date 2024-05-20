    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, сев

    762мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.99eur98.78

    Юный водитель без прав протаранил забор в Ленобласти. В больнице двое

    1923
    обсудить

    Двое подростков пострадали в ночной аварии во Всеволожском районе Ленинградской области. С управлением не справился лицеист без водительского удостоверения.

    «Лада» протаранила металлический забор на Пробинском шоссе в деревне Проба в четвёртом часу ночи в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Из разбитой машины достали 16-летнего десятиклассника, сидевшего за рулём, и 14-летнего пассажира.

    Младшего после оказания медицинской помощи отпустили домой. Старшему в больнице предстоит задержаться: его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

    По предварительным данным, «Лада» 2006 года выпуска снята с регистрационного учёта. Все обстоятельства аварии выясняет полиция.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ЛенобластиДТП с детьмиДТП с подростками
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close