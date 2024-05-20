Юный водитель без прав протаранил забор в Ленобласти. В больнице двое

Двое подростков пострадали в ночной аварии во Всеволожском районе Ленинградской области. С управлением не справился лицеист без водительского удостоверения.



«Лада» протаранила металлический забор на Пробинском шоссе в деревне Проба в четвёртом часу ночи в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Из разбитой машины достали 16-летнего десятиклассника, сидевшего за рулём, и 14-летнего пассажира.



Младшего после оказания медицинской помощи отпустили домой. Старшему в больнице предстоит задержаться: его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

