Владимир Путин поговорил с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером

Президент России Владимир Путин поговорил поговорил по телефону с исполняющим обязанности главы Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом 20 мая сообщается на сайте Кремля.



В телефонном разговоре Путин выразил свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда политиков, которые летели с ним. Среди них глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и несколько других государственных деятелей.

«Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надёжного партнёра, внёсшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — отмечается на сайте Кремля.