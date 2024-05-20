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    Владимир Путин поговорил с и.о. президента Ирана Мохаммадом Мохбером

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    Президент России Владимир Путин поговорил поговорил по телефону с исполняющим обязанности главы Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом 20 мая сообщается на сайте Кремля.

    В телефонном разговоре Путин выразил свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда политиков, которые летели с ним. Среди них глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и несколько других государственных деятелей.

    «Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надёжного партнёра, внёсшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — отмечается на сайте Кремля.

    Обе стороны настроены на укрепление «всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран».

    ЧП произошло 19 мая на северо-западе Ирана — вертолет с президентом страны на борту совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном. По поручению Владимира Путина была подготовлена группа из 60 человек, которые могли приступить к поискам, а также вертолет и два самолета — они экстренно вылетели в сторону места крушения.

    Местность, где произошло ЧП, имеет крутой и засаженный деревьями склон. Кроме того, в районе посадки вертолета были сложные погодные условия. Подробности трагедии, а также информацию о поисках читайте в материале «Фонтанки».

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