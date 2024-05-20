Суд вынес решение о семейном скандале. 8 марта мужчина пошел на женщину с ножом, финал оказался неожиданным

В Петербурге Выборгский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении петербурженки Анастасии. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. История, произошедшая в Международный женский день, оказалась непростой. Об этом 20 мая сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

8 марта в прошлом году Анастасия вместе со своим сожителем Стародубовым и их общими друзьями отмечала весенний праздник, но закончился он нерадостно. Анастасия поругалась с возлюбленным и ушла домой. А когда пришла, оказалось, что Стародубов тоже уже дома, выпивает с приятелем. Они снова стали выяснять отношения. Стародубов ударил Анастасию. Она убежала в ванную и закрыла дверь, но мужчина смог войти — с поварским ножом в руке. Анастасия, испугавшись, выхватила нож и ударила Стародубова в плечо. Сама от себя, видимо, такого не ожидала и закричала, на крик прибежал гость и вызвал скорую. Анастасия в это время зажимала рану Стародубова полотенцем.



«Стародубов и ранее применял к девушке физическую силу, но никогда не брал при этом в руки нож или другие предметы», — уточняется в сообщении.



Приятель пары сообщил, что перед этим была драка, Стародубов ударил Анастасию. У нее зафиксирован ушиб мягких тканей правой скуловой области, ссадины на щеке, верхней губе, шее, гематомы на правой кисти. Мать Анастасии также рассказала, что дочка делилась с ней обидами: сожитель уже поднимал на неё руку.

Сам Стародубов сказал, что помнит, как заходил в ванную с ножом, а дальше очнулся уже на носилках. Анастасия настаивала на том, что она просто защищалась.



Суд постановил, что, находясь в ванной с вооруженным ножом мужчиной, женщина, «естественно, испытала шок и страх за свои жизнь и здоровье. Стародубов и ранее проявлял к ней агрессию и физическое насилие». Анастасия действовала в условиях необходимой обороны. По мнению суда, девушка не могла предугадать действия мужчины и то, насколько реально Стародубов хотел причинить ей вред. Суд счел несостоятельными доводы гособвинителя, что Анастасия могла «избежать ситуации, в которой оказалась, закрыв за собой дверь на замок».

