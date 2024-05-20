Комитет ЗакСа поддержал законопроект о штрафах за просрочку оплаты курортного сбора в Петербурге

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга 20 мая рекомендовал парламенту принять законопроект губернатора о штрафах за просрочку уплаты курортного сбора, передает корреспондент «Фонтанки».

Как рассказала на заседании врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия, в реестр операторов курортного сбора, который формируется с ноября 2023 года, добровольно вошли 705 операторов. Это юрлица или ИП, которые предоставляют гостиничные услуги либо услуги по временному проживанию. В совокупности все отельеры из реестра предоставляют почти 1010 объектов размещения.



«Здесь необходимо отметить, что это не только классифицированные средства размещения, но и все те ИП, которые предоставляют данную услугу. Примерно 20% операторов представлены именно неклассифицированными и, как правило, операторы управляют не единичными объектами, а сетью от 2 до 20 апартаментов как в одном здании, так и по разным адресам», — рассказала врио главы комитета.



Гвичия добавила: было решено, что административная ответственность операторов за неисполнение обязанностей и для плательщиков сбора будет введена не ранее, чем через месяц.



Введение административных мер было намеренно отложено для того, чтобы дать туристскому рынку пройти период адаптации, отработать на практике первый календарный цикл взимания, отчетности и перечисления курортного сбора в бюджет Санкт-Петербурга и отладить технические моменты.



Согласно законопроекту, туристам неоплата сбора грозит штрафом от 500 до 1 000 рублей. Юрлица, которые просрочат начисление или нарушат порядок взимания, могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, а ИП — до 2 тысяч рублей. При этом если юрлица или ИП нарушат сроки перечисления денег в городскую казну, первым грозит штраф уже до 30 тысяч, вторым — до 10 тысяч рублей.

