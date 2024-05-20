В Севастополе школьники в этом году могут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ из-за неспокойной обстановки

В Севастополе сдачу ОГЭ и ЕГЭ сделали добровольной. Такая мера была принята из-за неспокойной обстановки в городе — за прошлую неделю Севастополь был атакован четыре раза. Об этом 20 мая сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Развожаев обратился с предложением о добровольной сдаче экзаменов к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, который поддержал инициативу.
«Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе», — уточнил Михаил Развожаев.
Он отметил, что в вузы выпускники смогут поступать по результатам ЕГЭ, а также на основании внутренних вступительных экзаменов. В любом случае все государственные аттестации в Севастополе будут проведены.
«Если выпускники и их родители примут решение отказаться от ЕГЭ или ОГЭ, нужно обратиться в школу с письменным заявлением», — подчеркнул губернатор города.
На прошлой неделе, в ночь на 17 мая, произошла массированная атака на Севастополь. Были уничтожены десятки беспилотников и более пяти безэкипажных катеров. В школах и детских садах были отменены занятия.
В конце апреля в Курской области было принято аналогичное решение — ученикам 9-х и 11-х классов разрешили пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. При этом выпускники по собственному желанию все же могут сдать ЕГЭ.