В Севастополе школьники в этом году могут не сдавать ОГЭ и ЕГЭ из-за неспокойной обстановки

В Севастополе сдачу ОГЭ и ЕГЭ сделали добровольной. Такая мера была принята из-за неспокойной обстановки в городе — за прошлую неделю Севастополь был атакован четыре раза. Об этом 20 мая сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

Развожаев обратился с предложением о добровольной сдаче экзаменов к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, который поддержал инициативу.



«Дети смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе», — уточнил Михаил Развожаев.