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    В Курской области выпускники смогут не сдавать ЕГЭ из-за обстрелов

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    2 комментария

    В Курской области из-за напряженной ситуации с обстрелами и налетами беспилотников выпускникам можно будет не сдавать ЕГЭ. Ученики 9-х и 11-х классов смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. Правительство России в этом году вновь поддержало такую инициативу. Об этом 22 апреля в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

    «У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — отметил Роман Старовойт.

    По его словам, ранее это решение касалось учебных заведений на новых территориях, а также в «приграничных районах нескольких регионов, в том числе и шести муниципалитетах Курской области».

    По данным газеты «Курская правда», в прошлом году в 113 школах, находящихся в приграничных районах, все девятиклассники получили документы об образовании по итогам промежуточной аттестации, таким же образом поступили и 107 одиннадцатиклассников, а 352 ученика сдавали ЕГЭ.

    «В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона», — уточнил Роман Старовойт.

    Он подчеркнул, что, согласно перечню образовательных организаций, который подписало Минпросвещения, ЕГЭ могут не сдавать ученики школ в Белгородской, Брянской и Курской областях. Всего там учатся более 12 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч одиннадцатиклассников.

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    Комментарии 2

    BVL22 Апр 2024 в 12:33
    Чего уж мелочиться - диплом о высшем образовании сразу выдавать...
    +5−0
    Огромная польза!22 Апр 2024 в 12:31
    Сразу в элиту перевести да и всех делов.
    +4−0
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