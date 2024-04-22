В Курской области выпускники смогут не сдавать ЕГЭ из-за обстрелов

В Курской области из-за напряженной ситуации с обстрелами и налетами беспилотников выпускникам можно будет не сдавать ЕГЭ. Ученики 9-х и 11-х классов смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. Правительство России в этом году вновь поддержало такую инициативу. Об этом 22 апреля в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
«У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — отметил Роман Старовойт.
По его словам, ранее это решение касалось учебных заведений на новых территориях, а также в «приграничных районах нескольких регионов, в том числе и шести муниципалитетах Курской области».
По данным газеты «Курская правда», в прошлом году в 113 школах, находящихся в приграничных районах, все девятиклассники получили документы об образовании по итогам промежуточной аттестации, таким же образом поступили и 107 одиннадцатиклассников, а 352 ученика сдавали ЕГЭ.
«В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона», — уточнил Роман Старовойт.
Он подчеркнул, что, согласно перечню образовательных организаций, который подписало Минпросвещения, ЕГЭ могут не сдавать ученики школ в Белгородской, Брянской и Курской областях. Всего там учатся более 12 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч одиннадцатиклассников.