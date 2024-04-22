В Курской области выпускники смогут не сдавать ЕГЭ из-за обстрелов

В Курской области из-за напряженной ситуации с обстрелами и налетами беспилотников выпускникам можно будет не сдавать ЕГЭ. Ученики 9-х и 11-х классов смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. Правительство России в этом году вновь поддержало такую инициативу. Об этом 22 апреля в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.



«У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — отметил Роман Старовойт.

