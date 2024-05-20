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    На НПЗ в Краснодарском крае есть повреждения после атаки БПЛА

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    2 комментария

    На Славянском нефтеперерабатывающем заводе в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае зафиксированы повреждения после атаки беспилотника, сообщает 20 мая ТАСС со ссылкой на компанию. Сумма ущерба устанавливается.

    «Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», — заявил агентству директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

    На предприятии отметили, что собираются повысить обороноспособность для противодействия атакам.

    «Только что провели планерку по обороне нашего завода. Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать», — сказал Труднев.

    19 мая Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников, начиненных поражающими элементами. На территории завода упали шесть беспилотников. В общей сложности в ту ночь в Краснодарском крае средства ПВО перехватили и уничтожили 57 БПЛА.

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    Комментарии 2

    28064888620 Мая 2024 в 09:57
    Опять???
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