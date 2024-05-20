Девушка рассказала, как выпила воды, отключилась и проснулась изнасилованной в Ленобласти

18-летняя жительница Всеволожска обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. По словам девушки, ее знакомый что-то подсыпал в воду. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 мая.



По словам заявительницы, все произошло в ночь на субботу в доме 21 по улице Ленинградской во Всеволожске. Днем у станции метро «Комендантский проспект» девушка встретилась со своим знакомым Лешей. Он пообещал подвезти ее домой на своем автомобиле. Во время поездки она выпила воды, после чего якобы почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Очнулась девушка в квартире Алексея, молодой человек якобы изнасиловал ее, а после отвез домой.

