Tasnim: после крушения вертолета Раиси один человек был какое-то время жив и даже смог позвонить

Спасатели 20 мая опознали тела всех погибших при крушении вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщает Tasnim. Генетическую экспертизу решено не проводить.
Почти все тела обгорели, поэтому были сложности с опознанием.
«Только тело пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема находилось в лучшем физическом состоянии, чем тела других мучеников, и обгорело меньше, поскольку он был жив в течение часа после авиакатастрофы и даже звонил по телефону руководителю администрации президента Голаму Хоссейну Исмаили», - говорится в сообщении.
Все тела, по данным агентства, доставлены в Тебриз.
По словам иранского посла в Минске, причиной авиакатастрофы могли стать погодные условия.
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