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    Tasnim: после крушения вертолета Раиси один человек был какое-то время жив и даже смог позвонить

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    Спасатели 20 мая опознали тела всех погибших при крушении вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщает Tasnim. Генетическую экспертизу решено не проводить.

    Почти все тела обгорели, поэтому были сложности с опознанием.

    «Только тело пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема находилось в лучшем физическом состоянии, чем тела других мучеников, и обгорело меньше, поскольку он был жив в течение часа после авиакатастрофы и даже звонил по телефону руководителю администрации президента Голаму Хоссейну Исмаили», - говорится в сообщении.

    Все тела, по данным агентства, доставлены в Тебриз.

    По словам иранского посла в Минске, причиной авиакатастрофы могли стать погодные условия.

    Новость дополняется.

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