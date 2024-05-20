Прокуратура Петербурга требует запретить песню «Заставлял». В ней девушка отказывает парню в интиме

Прокуратура Петербурга направила иск в суд с требованием признать песню «Заставлял» исполнительницы Daryana запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом сообщает директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в понедельник,
Ведомство заинтересовалось песней после обращения Мизулиной. После прослушивания песни во «ВКонтакте» в прокуратуре пришли к выводу, что текст содержит обсценную лексику и пропаганду насилия. В песне девушка поет о том, как парень принуждал ее к оральному сексу, но она отказывалась это делать, хотя, по словам лирического героя, обещала, но не сдержала слово.
Также прокуратура внесла представление в адрес ООО «ВКонтакте» в связи с неисполнением требований по выявлению информации, которая может склонить несовершеннолетних к противоправным действиям.
Согласно данным Youtube, песня «Заставлял» вышла в марте 2023 года. Опубликованный на видеохостинге трек собрал
Ранее суд в Петербурге оштрафовал советского и российского рок-музыканта Алексея Вишню за песни, в которых усмотрели пропаганду наркотиков. Композиции были выпущены десятки лет назад. Интервью с музыкантом читайте в материале «Фонтанки».