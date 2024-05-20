Прокуратура Петербурга требует запретить песню «Заставлял». В ней девушка отказывает парню в интиме

Прокуратура Петербурга направила иск в суд с требованием признать песню «Заставлял» исполнительницы Daryana запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом сообщает директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в понедельник, 20 мая.



Ведомство заинтересовалось песней после обращения Мизулиной. После прослушивания песни во «ВКонтакте» в прокуратуре пришли к выводу, что текст содержит обсценную лексику и пропаганду насилия. В песне девушка поет о том, как парень принуждал ее к оральному сексу, но она отказывалась это делать, хотя, по словам лирического героя, обещала, но не сдержала слово.