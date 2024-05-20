Вода, таблетки, подушка: в Петербурге двое детей пострадали у себя дома, ещё один умер

Младенец умер в Колпинском районе Петербурга, ещё двое годовалых детей в воскресенье оказались на больничной койке. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая.



О гибели сына в экстренные службы 22-летняя жительница посёлка Металлострой сообщила накануне в восьмом часу утра. Пятимесячный ребёнок спал в кроватке, наутро мать обнаружила его без признаков жизни. Женщина предположила, что он мог задохнуться во сне. Сотрудники правоохранительных органов изъяли подушку.



Точную причину смерти мальчика предстоит установить судмедэкспертам. По предварительным данным, следов насилия на теле не было.

