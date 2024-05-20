Вода, таблетки, подушка: в Петербурге двое детей пострадали у себя дома, ещё один умер

Младенец умер в Колпинском районе Петербурга, ещё двое годовалых детей в воскресенье оказались на больничной койке. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая.
О гибели сына в экстренные службы 22-летняя жительница посёлка Металлострой сообщила накануне в восьмом часу утра. Пятимесячный ребёнок спал в кроватке, наутро мать обнаружила его без признаков жизни. Женщина предположила, что он мог задохнуться во сне. Сотрудники правоохранительных органов изъяли подушку.
Точную причину смерти мальчика предстоит установить судмедэкспертам. По предварительным данным, следов насилия на теле не было.
Около одиннадцати часов утра бригада скорой увезла в больницу годовалую девочку из Ломоносова. Ненадолго оставшись без присмотра, она проглотила шесть таблеток от давления. Медики диагностировали острое отравление, ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Вечером в больнице также в тяжёлом состоянии оказался годовалый мальчик из Красногвардейского района, опрокинувший на себя кастрюлю с кипятком. По предварительным данным, ребёнок поступил к медикам с ожогами порядка 20% тела: вода попала на грудь, спину и ноги.