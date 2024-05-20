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    Пассажир троллейбуса в Петербурге на просьбу убрать ноги распустил руки

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    Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге нетрезвого пассажира троллейбуса. Мужчина агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание и ударил девушку.

    Инцидент произошел вечером 19 мая. В 22:20 сотрудникам ОВО Калининского района поступила информация о том, что водитель троллейбуса № 43 нажал на кнопку тревожной сигнализации и остановился возле Тихвинского сквера на улице Комсомола, сообщает 20 мая пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

    Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 46-летнего мужчину. По предварительной информации, 26-летняя пассажирка троллейбуса сделала ему замечание и попросила убрать ноги из прохода. Мужчина отреагировал агрессивно: стал вести себя несдержанно, а затем ударил девушку в область шеи. В результате пострадавшая обратилась за помощью в травмпункт.

    Задержанного мужчину доставили для выяснения в 21-й отдел полиции. Известно, что ранее мужчина был осужден за кражу.

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