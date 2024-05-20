Пассажир троллейбуса в Петербурге на просьбу убрать ноги распустил руки

Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге нетрезвого пассажира троллейбуса. Мужчина агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание и ударил девушку.



Инцидент произошел вечером 19 мая. В 22:20 сотрудникам ОВО Калининского района поступила информация о том, что водитель троллейбуса № 43 нажал на кнопку тревожной сигнализации и остановился возле Тихвинского сквера на улице Комсомола, сообщает 20 мая пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного 46-летнего мужчину. По предварительной информации, 26-летняя пассажирка троллейбуса сделала ему замечание и попросила убрать ноги из прохода. Мужчина отреагировал агрессивно: стал вести себя несдержанно, а затем ударил девушку в область шеи. В результате пострадавшая обратилась за помощью в травмпункт.