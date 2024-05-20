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    «Ъ»: «Яндекс» планирует начать серийное производство роботов-курьеров

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    Серийное производство роботов-доставщиков готовится начать «Яндекс». Компания планирует удвоить парк роботов до конца года при условии, что стоимость их работы будет сопоставима с оплатой курьеров-людей, пишет 20 мая «Коммерсантъ».

    Как пишет издание, сейчас у компании в сборке находятся 130 машин, производство должны завершить к концу года. Столько же роботов уже работают в доставке.

    В «Яндексе» рассказали, что компания «располагает экспертизой и технически готова к серийному производству». Бизнес масштабируют, если экономические факторы будут благоприятные.

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