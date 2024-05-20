Сосновый воздух, дома мечты и насыщенный досуг. Как живет необычный и современный город Доброград

Генеральный план первой и второй очередей строительства Доброграда Поделиться Поделиться





Сегодня большинство людей все чаще стали перебираться из мегаполисов в малые города. Ключевой причиной переезда стала невозможность соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Люди все больше стали ценить собственное время, которое в крупных городах нередко тратится на путь из одной точки в другую. Многие исследователи пришли к выводу, что для комфорта нужно жить в небольших городах (от 20 до 50 тысяч человек) с развитой инфраструктурой.

Такая идея нашла свое подтверждение в Доброграде — новом российском городе, отвечающем последним тенденциям мировой урбанистики.

Что такое Доброград? Доброград расположен в 2,5 часах от Москвы в одном из самых живописных мест Владимирской области — на слиянии рек Арги и Нерехты. Идея создания этого города зародилась у предпринимателя, основателя Askona Life Group Владимира Седова. Он решил построить мечту: место с уникальной средой и удобной инфраструктурой, где будет комфортно жить, учиться и работать сразу трем поколениям одной семьи.

Вид на готовые кварталы Доброграда Поделиться Поделиться





В основе создания Доброграда лежит концепция «slow city»: все необходимое для человека находится в 15 минутах ходьбы или езды с использованием индивидуальных средств передвижения (велосипед, самокаты и т.п.). Теперь время, которое в мегаполисах тратится на дорогу, пробки и поездки из одного района в другой, можно разделить с семьей и посвятить отдыху, занятиям спортом и хобби.

Доброград строится по последним тенденциям мирового градостроения и оснащен всем необходимым для высокого уровня жизни, как и города-миллионники. Однако только здесь у каждого появляется возможность жить в комфортных условиях — в окружении леса с чистейшим воздухом и современной инфраструктурой в 15 минутах шаговой доступности, без шума, смога и выхлопных газов.

Особая городская среда подстраивается под потребности человека и вписывается в существующий природный ландшафт. В городе ведется малоэтажное строительство. Генплан Доброграда предполагает деление территории на три условные зоны: активную, усадебную и светскую. Активная предназначена для молодого поколения до 30 лет, и здесь доступно большое количество разных видов социальной активности. Светская представляет собой пространство для семей или уже повзрослевших горожан, которым больше необходимы социальные сервисы и места для проведения семейного досуга. И третья зона — усадебная: для людей, предпочитающих еще более размеренный и спокойный образ жизни. Продуманное деление пространства обеспечивает комфортные условия для жизни и самореализации сразу трех поколений на одной территории.

Где жить в Доброграде? Все здания в городе бережно интегрированы в природный ландшафт, а фасады выполнены из натуральных материалов — камня и дерева, поэтому не отвлекают внимания от окружающей красоты. Доброград строится согласно определенной концепции и стилю: в этом и заключается его отличие от других городов, которые формировались долгое время — под влиянием истории, экономики и ряда других факторов. Все архитектурные решения в Доброграде разработаны согласно собственному архитектурному коду города, при этом отсутствуют участки с однообразной типовой застройкой.

Готовые многоквартирные дома в Доброграде Готовые многоквартирные дома в Доброграде Готовые многоквартирные дома в Доброграде Поделиться Поделиться





В Доброграде представлено несколько форматов недвижимости: таунхаусы, квартиры и земельные участки — чтобы каждый смог построить дом своей мечты или приобрести уже готовый для жилья. Самые популярные форматы жилой недвижимости в Доброграде — таунхаусы. У них разные планировки — в том числе с мастер-спальней, персональной гардеробной и кухней-гостиной. Таунхаусы оснащены автономным отоплением, отдельным входом, собственным парковочным местом или гаражом и небольшим придомовым земельным участком.

Готовые таунхаусы в Доброграде Готовые таунхаусы в Доброграде Поделиться Поделиться





Квартиры расположены в малоэтажных домах со сквозными подъездами и лифтами. В каждой —гардеробная, просторная кухня-гостиная с панорамным остеклением и спальные комнаты с большими лоджиями. В Доброграде реализуется концепция двора без машин, поэтому парковки предусмотрены по внешнему контуру дома, а во дворах чисто и безопасно.

Безопасность в Доброграде Особое внимание в Доброграде уделяется безопасности: здесь жители чувствуют себя спокойно не только в стенах собственного дома, но и на полностью огороженной территории. На въезде в город установлены контрольно-пропускные пункты. Здесь внедрена современная биометрическая система контроля доступа и распознавания лиц, а также автомобильных номеров и QR-кодов. В Доброграде есть собственная служба охраны, которая патрулирует улицы ежечасно, установлено круглосуточное видеонаблюдение.

КПП на въезде в Доброград Поделиться Поделиться





Где учиться в Доброграде? Особое внимание в Доброграде уделяется качеству образования и развитию детей в соответствии с современными международными стандартами. На территории города работает образовательный кластер «МИР», включающий частную школу для учеников 1–11 классов и детский сад для детей 3–6 лет. Школа применяет в обучении и воспитании современные практикоориентированные методы: для каждого ученика формируется индивидуальная образовательная программа и развиваются личностные качества. В школе «МИР» отказались от домашних заданий — вместо этого ученики находятся здесь целый день, посвящая свободное время научным экспериментам и творческому развитию.

Образовательный комплекс «Мир», включающий школу и детский сад Поделиться Поделиться





Кроме того, на территории Доброграда идет строительство муниципальных объектов: общеобразовательной школы на 875 мест, детского сада на 220 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Обучение и пребывание в них будет полностью бесплатным. Открытие муниципального образовательного комплекса планируется уже в 2024 году. Где лечиться в Доброграде? Доброград выбирают для переезда жители со всей России, в том числе из южных и северных регионов, климат которых может стать источником проблем со здоровьем. В 12 километрах от Доброграда расположен Первый клинический медицинский центр (ПКМЦ). Это многопрофильная клиника с командой высококлассных специалистов и современным оборудованием. ПКМЦ сочетает в себе весь спектр услуг — от диагностики до реабилитации. Пройти лечение здесь можно по 53 медицинским направлениям. На территории самого Доброграда уже функционирует кабинет врача общей практики, а совсем скоро откроется поликлиника.



Первый клинический медицинский центр Поделиться Поделиться





Чем заняться в Доброграде? Доброград — место для активного отдыха. Здесь есть 4-звездочный одноименный парк-отель: три корпуса в разных локациях города, включающие 250 номеров различного уровня комфорта со СПА-комплексом и подогреваемым бассейном на открытом воздухе. В Доброграде можно посетить 3 ресторана с разнообразной кухней и блюдами от шеф-поваров.

Ресторан «Доброград» в Парке семейного отдыха Поделиться Поделиться





В течение всего года в городе проводится множество различных мероприятий: фестиваль «Усадьба Jazz», юмористическое шоу Stand-up и мн.др. В теплое время года здесь работает летний театр на 3 тысячи зрителей со сценой на воде — это единственная официальная выездная площадка Большого театра России. Зимой на на глади лесного озера проводится Ледовое шоу, в котором принимают участие звезды мирового фигурного катания: Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Татьяна Навка и многие другие. Ежегодно в Доброграде проходят выступления известных российских артистов таких, как: Полина Гагарина, Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и другие.

Летняя сцена на воде — визитная карточка Доброграда Поделиться Поделиться





Доброград — идеальное место для занятий спортом. Поклонников активного отдыха ждут парк семейного отдыха, уличные тренажерные и воркаут-площадки, футбольные и баскетбольные поля, мини-гольф, веревочный парк, площадки для занятий пейнтболом и тиром, а также спорткомплекс «Гранд-Арена» с всесезонным тренировочным центром, гольф-симулятором и площадками для игры в волейбол и теннис. Кроме того, на территории города расположены оборудованные лыжные и велосипедные трассы, скейт-парк, роллердром, а также крупнейший в России вейк-парк, территория которого зимой становится центром зимних развлечений, и 9-луночное гольф-поле площадью 88 гектаров. В 2024 году на поле откроется еще 9 лунок для игры в гольф.

Доброград — место для активного отдыха Доброград — место для активного отдыха Доброград — место для активного отдыха Доброград — место для активного отдыха Поделиться Поделиться





Какая экология в Доброграде? В Доброграде безупречная экология. Город построен на месте слияния рек Нерехты и Арги и окружен многолетним сосновым лесом. При строительстве города удалось сохранить уникальный природный ландшафт. В городе чистейший воздух и собственная артезианская скважина — жители могут пить воду прямо из-под крана. Отопление во всех квартирах автономное, что позволяет регулировать температуру самостоятельно и тем самым беречь природные ресурсы и экономить на коммунальных платежах.

Лесная тропа — место для прогулок в самом центре Доброграда Поделиться Поделиться





Доброград — первый город во Владимирской области, где реализован проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Мусор здесь не только сортируют, но и правильно утилизируют. В городе нет вредных производств.

В Доброград часто приезжают отдыхать, а затем, увидев всю красоту города и оценив инфраструктуру, остаются жить.

Сельская ипотека в Доброграде По программе сельской ипотеки со ставкой 3% годовых* в этом городе доступна покупка всех типов недвижимости: квартир в малоэтажных домах, таунхаусов и земельных участков под строительство дома. Лимит одной заявки составляет 6 млн руб. с первоначальным взносом 20%. Супруги могут оформить две заявки и получить кредит 12 млн рублей. В этом случае первоначальный взнос составит 40%.

Здесь у сельской ипотеки нет ограничений по сроку. При этом действие других льготных ипотечных программ подходит к концу, и информации об их продлении нет. Торопитесь приобрести свое жилье для комфортной жизни. В Доброграде вам точно понравится!

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