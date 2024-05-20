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    Песков: ядерные учения пройдут в установленные сроки

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    Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия пройдут в установленные сроки. Точные даты проведения необходимо уточнять в Министерстве обороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 20 мая.

    «Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», — уточнил представитель Кремля.

    6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа, в том числе для отработки вопроса подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как оказалось, это стало ответом на заявления стран Запада, в том числе со стороны президента Франции. Учения с использованием нестратегического ядерного оружия пройдут в три этапа. На втором присоединятся вооруженные силы Белоруссии.

    Как на телевидении отреагировали на ядерные учения России, читайте на «Фонтанке».

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