Песков: ядерные учения пройдут в установленные сроки

Военные учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия пройдут в установленные сроки. Точные даты проведения необходимо уточнять в Министерстве обороны РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 20 мая.



«Это вопрос к военному ведомству, именно они есть, действительно, в поручении верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки», — уточнил представитель Кремля.



6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поручил провести в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа, в том числе для отработки вопроса подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Как оказалось, это стало ответом на заявления стран Запада, в том числе со стороны президента Франции. Учения с использованием нестратегического ядерного оружия пройдут в три этапа. На втором присоединятся вооруженные силы Белоруссии.

