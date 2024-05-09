Белоруссия примет участие в учениях по ядерному вооружению на втором этапе

Учения с использованием нестратегического ядерного оружия пройдут в три этапа. На втором присоединятся вооруженные силы Белоруссии.
О планах учений 9 мая рассказал Владимир Путин, видео опубликовало РИА Новости. Он сообщил, что указания об участии Белоруссии даны Министерствам обороны и Генштабам обеих стран.
Ранее Совбез Белоруссии сообщал, что во время учений войска отработают подачу ядерных боеприпасов на средства доставки.
Путин также добавил, что накануне Дня Победы лидеры двух стран долго беседовали. Лукашенко уточнил, что встреча закончилась в три часа ночи. Обсуждалась ситуация вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения. Также в переговорах принял участие и.о. министра обороны Сергей Шойгу.