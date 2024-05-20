Стадо лосей заметили у дороги в Ленобласти. Охотнадзор напоминает о денежных последствиях ДТП

В Ленинградской области увеличилось число ДТП с дикими животными, в частности, с лосями. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба комитета по животному миру региона.
За минувшие выходные в Ленобласти произошло как минимум три ДТП с лосями. Вечером 18 мая на 42-м километре трассы «Кола» 20-летний петербуржец на Volkswagen Polo сбил сохатого и сам получил при этом смертельные травмы. Его пассажира-ровесника госпитализировали. Вечером 19 мая сбили лося на дороге от порта Усть-Луга, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Дорожный Контроль СПБ | ЛО». Животное погибло, о пострадавших среди людей не сообщается.
Еще одно ДТП случилось тем же вечером на Приозерском шоссе между деревнями Лупполово и Дранишники, пишет «Мегаполис». Судя по видео, сохатый был ранен, но выжил.
Как отмечают в областном Охотнадзоре, росту ДТП с лосями способствуют два фактора. Во-первых, с приходом тепла количество машин на дорогах Ленобласти значительно увеличивается. Во-вторых, у лосих происходит отел, а прошлогодние лосята уходят от матери в поисках своей территории. Водителям в этом время стоит быть особенно внимательными, проезжая по лесистой местности в темное время суток.
В комитете также напомнили о финансовых последствиях ДТП с животными. Так, за сбитого лося придется выплатить государству ущерб в размере 80 тысяч рублей, за кабана — 30 тысяч рублей, за медведя — 60 тысяч рублей, за косулю — 40 тысяч рублей. При наличии действующего полиса ОСАГО ущерб будет оплачивать страховая, а если его нет, то водителю придется раскошелиться самому.
В случае ДТП с диким животным схема действий такая же, как и при других авариях. А вот оказывать помощь пострадавшему животному самостоятельно не стоит — это неоправданный риск, отмечают в ведомстве. Лучше дождаться профессионалов.