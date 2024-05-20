Стадо лосей заметили у дороги в Ленобласти. Охотнадзор напоминает о денежных последствиях ДТП

В Ленинградской области увеличилось число ДТП с дикими животными, в частности, с лосями. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба комитета по животному миру региона.



За минувшие выходные в Ленобласти произошло как минимум три ДТП с лосями. Вечером 18 мая на 42-м километре трассы «Кола» 20-летний петербуржец на Volkswagen Polo сбил сохатого и сам получил при этом смертельные травмы. Его пассажира-ровесника госпитализировали. Вечером 19 мая сбили лося на дороге от порта Усть-Луга, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Дорожный Контроль СПБ | ЛО». Животное погибло, о пострадавших среди людей не сообщается.