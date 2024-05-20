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    Генпрокуратура требует взыскать с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей и 1,8 миллиона долларов

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    Генпрокуратура РФ требует через суд взыскать в пользу государства с бывших совладельцев компании «ЮКОС» — иноагента Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева — почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Информагентство, ссылаясь на источник, уточняет, что речь идет о средствах, которые находятся на счетах компаний ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания», ООО «Рентли» и ряда других. Сумму, которую хотят взыскать, планируется обратить в доход государства.

    Ранее Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление заместителя генерального прокурора в интересах РФ к Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву, а также ООО «Сибирская лизинговая компания». Сам иск был зарегистрирован еще 8 мая, на данный момент он находится у судьи. Иск заявлен в категории «прочие исковые заявления».

    В январе Одинцовский городской суд одобрил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства коттеджного поселка «Яблоневый сад», где расположены дома Ходорковского, Лебедева и экс-совладельца ЮКОСа иноагента Леонида Невзлина*, а также бывших топ-менеджеров компании и ее дом приемов. Как писал «Коммерсантъ», ведомство опиралось на приговор Мещанского районного суда 2005 года, в результате которого Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили 9 лет колонии за неуплату налогов, вместе с этим был удовлетворен гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании ущерба в размере 17,4 млрд рублей.

    *Признаны в РФ иностранными агентами

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