Генпрокуратура требует взыскать с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей и 1,8 миллиона долларов

Генпрокуратура РФ требует через суд взыскать в пользу государства с бывших совладельцев компании «ЮКОС» — иноагента Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева — почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Информагентство, ссылаясь на источник, уточняет, что речь идет о средствах, которые находятся на счетах компаний ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания», ООО «Рентли» и ряда других. Сумму, которую хотят взыскать, планируется обратить в доход государства.