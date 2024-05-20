Сибирячка избила подругу дочери из-за пропажи электронной сигареты. У девочки травмы головы

Жительница города Назарово (Красноярский край) избила 12-летнюю подругу своей дочери. Она посчитала ее причастной к пропаже своей электронной сигареты.



Как сообщает краевое МВД в понедельник, 20 мая, предварительно, накануне происшествия девочка ночевала у подруги. В какой-то момент 30-летняя мать приятельницы не обнаружила дома своей электронной сигареты и решила, что к пропаже причастна гостья. Женщина нанесла ей несколько ударов по голове. Скорую помощь пострадавшей вызвала соседка.



Девочку госпитализировали с травмами головы. Как пишет NGS24 со ссылкой на телеграм-каналы, школьницу оперировали несколько часов. У нее диагностировали ушиб головного мозга.

