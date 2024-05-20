Мёртвую школьницу нашли под окнами высотки на северо-востоке Петербурга

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели ученицы девятого класса в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 мая.



Тело девушки без признаков жизни увидели у многоэтажки в Полюстрово накануне в четвёртом часу дня. Медицинская помощь ей уже не требовалась. Погибшей оказалась 16-летняя школьница, которая жила с родителями на десятом этаже этого же дома.



Она воспитывалась в благополучной семье, но инспекторам отдела по делам несовершеннолетних знакома. По предварительным данным, девочка уже вредила собственному здоровью и проходила лечение у психиатров.

