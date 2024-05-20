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    Мёртвую школьницу нашли под окнами высотки на северо-востоке Петербурга

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    5 комментариев

    Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели ученицы девятого класса в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 мая.

    Тело девушки без признаков жизни увидели у многоэтажки в Полюстрово накануне в четвёртом часу дня. Медицинская помощь ей уже не требовалась. Погибшей оказалась 16-летняя школьница, которая жила с родителями на десятом этаже этого же дома.

    Она воспитывалась в благополучной семье, но инспекторам отдела по делам несовершеннолетних знакома. По предварительным данным, девочка уже вредила собственному здоровью и проходила лечение у психиатров.

    Следствие рассматривает поступок школьницы как самоубийство.

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    Комментарии 5

    Annonym9120 Мая 2024 в 16:44
    Далее написанное не несет цели пропаганды запрещенных веществ .
    Ну первое что могу сказать молодежь всегда что в СССР что в 90ых всегда хотя бы раз либо бухала либо пробовала что то наказуемое ныне по 228 УК РФ , только проблема состоит в том что модные и дешовый в производстве наркотик "Соли" сейчас заполонил город и если в 3 Центральных ( Василеостровский , Центральный , Петроградский ) те кто его потребляет или упоровшись сидят по своим коммуналкам или сьемным хатам или же пытаются мимкрировать под честных законопослушных граждан то в отдаленных от центра районах они просто ничего не бояться и ходят по улицам открыто .
    Это все без учета того что Солевого Наркомана не выявить тестами на наркотики так как перебрав "Соли" эти люди просто покупают в магазинах водку или там балтику 9 , охоту крепкое и даже если их тормазнут полициейские максимум 530р штрафа за нахождение пьяным на улице .
    Так что думаю что тут не просто самоубийство возможно девочка на вписке попробовала
    +0−0
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