Кремль прокомментировал гибель президента Ирана и расследование крушения вертолета

В Кремле заявили, что власти Ирана пока не обращались за помощью к российским спецслужбам для расследования крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщают «Ведомости» 20 мая со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Песков добавил, что Тегеран пока не приглашал официальных лиц на траурную церемонию, так как традиции Ирана не предусматривают международное присутствие на похоронах.



По данным РИА Новости, ближе к полуночи, когда в Кремль начала поступать «тревожная информация» из Тегерана, президент Владимир Путин пригласил к себе посла Ирана в Москве. На встрече также присутствовали министр обороны Белоусов, глава МЧС Куренков и помощник президента Левитин. Была подготовлена группа из 60 человек, которые могли приступить к поискам, а также вертолет и два самолета — они экстренно вылетели в сторону места крушения.

