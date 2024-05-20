В Крыму женщина выбросила в выгребную яму ребенка, которого только что родила

В Крыму женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму. Младенец погиб. Об этом 20 мая сообщает прокуратура республики.



«Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в Ленинском районе. К настоящему времени установлено, что жительница района <...> родила 17 мая текущего года ребенка. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета», — сказано в сообщении.

Как уточняет РИА Новости, трагедия произошла в селе Виноградное. Матери 27 лет, у нее еще двое детей. Официально женщина не работает, но раньше семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.