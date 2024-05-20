Во Владимирской области самодельный самолёт рухнул при первом полёте. Погиб руководитель местного аэроклуба

Самодельный самолёт разбился при тестовом полёте во Владимирской области 20 мая. Пилот — мужчина 1961 года рождения — погиб. Им оказался руководитель предприятия при местном аэроклубе.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Как сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, крушение произошло вблизи села Павловское Суздальского района. По предварительной информации, самолёт упал сразу после взлёта. Сотрудник аэродрома Павловское уточнил ТАСС, что пилотировал самодельный летательный аппарат руководитель предприятия «Сатурн-Авиа» Игорь Буевич. Собеседник агентства добавил, что мужчина около 15–20 лет занимался самолетами и это был первый полет на новой машине.
По данному факту ЧП проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).