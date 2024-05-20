В больнице умерла петербурженка, пострадавшая при пожаре в коммуналке. Он мог начаться со свечи

Медикам не удалось спасти жительницу Петроградского района Петербурга, за жизнь которой боролись две недели. Женщина поступила в больницу с ожогами и отравлением дымом.



79-летняя пациентка НИИ скорой помощи имени Джанелидзе умерла накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 20 мая. Её госпитализировали в ночь на 5 мая после пожара в пятикомнатной коммунальной квартире на улице Льва Толстого.



Кроме неё, помощь медиков потребовалась ещё двум женщинам. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали, что огонь вспыхнул в одной из комнат и распространился по всей площади — на 15 квадратных метров.