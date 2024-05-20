Колеса жизни: как поездки на велосипедах помогают сохранять молодость и бороться с болезнями

В прошлом году участники ЗСД Фонтанка Феста внесли свой вклад в изучение влияния велоспорта на организм человека, поддержав эксперимент популяризаторов науки из проекта «Энергия+». В преддверии нового фестиваля «Фонтанка» собрала научные факты и удивительные примеры применения велосипеда в медицине и фитнесе.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Кто теряет килограммы Три участника прошлогоднего велопарада на ЗСД присоединились к любопытному эксперименту: до старта и после финиша у них измерили основные параметры — вес, давление и объем жировой ткани.



Первый, триатлонист с четырехлетним стажем и член велокоманды «Газпром нефти», преодолел 15 км за рекордные для фестиваля 23 минуты — поставил абсолютный рекорд фестиваля и даже не выглядел уставшим. Зато еще один участник потратил на заезд 42 минуты и потерял 1,2 кг веса, а его пульс достигал 168 ударов в минуту. Третий никуда не спешил и ехал полтора часа, похудев при этом на 1,7 кг.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Такой почти научный опыт позволяет сделать пару наблюдений: чем больше вес спортсмена, тем больше массы он потеряет в виде воды во время нагрузки. И чем меньше процент жировой ткани на старте, тем меньше он изменится на финише.



Двухколёсное омоложение Каким образом поездки на велосипеде могут замедлять процессы старения — выяснили ученые Бирмингемского университета. Они провели эксперимент с участием более 100 велолюбителей в возрасте 55–79 лет, не страдающих вредными привычками и с нормальным давлением.

Женщинам нужно было преодолеть 60 км за 5,5 часа, мужчинам — 100 км быстрей шести с половиной часов. Результаты их тестов сравнили с показателями ровесников, а также молодых людей 20–36 лет. Оказалось, что велолюбители в отличие от оппонентов не потеряли во время заездов в мышечной массе, с возрастом у них не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.



Более того, выяснилось и влияние спорта на тимус — вилочковую железу, которая производит клетки иммунной системы и уменьшается по мере старения. У пожилых велосипедистов она осталась такой же активной, как у молодых людей. Кстати, регулярные физические упражнения, по свидетельству ученых, увеличивают количество коллагена — основного компонента соединительной ткани в организме, обеспечивающего ее прочность и эластичность. Поэтому кожа у любителей велосипеда также стареет медленнее, и они выглядят моложе сверстников.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Секрет долголетия Если старение замедляется, то, по логике, должна увеличиваться и продолжительность жизни. Как на нее влияют велосипедные прогулки — вычислял датский профессор Питер Шнор в ходе масштабного 20-летнего исследования с участием пяти тысяч мужчин и женщин в возрасте 21–90 лет.



Все они должны были ежедневно кататься на велосипеде, причем не в расслабленном режиме, а достаточно интенсивном. Естественно, для каждого участника интенсивность подбиралась индивидуально в зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовки.

Исследования показали: мужчины, катавшиеся в среднем темпе, прожили на 2,9 года дольше, чем ездившие медленно, а катавшиеся быстро — на 5,3 года. У женщин продолжительность жизни увеличилась, соответственно, на 2,2 и 3,9 года.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Тренировка для ума Размеренная физическая нагрузка, тем более на свежем воздухе, как известно, улучшает снабжение мозга кислородом и стимулирует нейроны. Но по итогам недавних исследований выяснилось, что даже недолгая интенсивная езда на велосипеде существенно сказывается на способности запоминать и обучаться.



Например, журнал Scientific Reports опубликовал данные эксперимента с участием 15 молодых людей. Сначала они полчаса расслабленно катались на велосипедах, затем активно крутили педали 15 минут, после чего получили время на отдых. После каждого из трех этапов им было предложено пройти тест на память, и именно во втором случае резко выросло качество восприятия информации и скорость ее усвоения.

Медленное катание, как показала томография, в свою очередь стимулировало активность участков мозга, отвечающих за ассоциативное мышление. Поэтому многие специалисты уверяют, что езда на велосипеде развивает еще и креативные способности.

Колеса памяти Аналогичное исследование в 2019 году ученые провели и среди велосипедистов пенсионного возраста — улучшение памяти было настолько заметным, что исследователи заговорили о возможности использовать велотренировки в борьбе с деменцией и болезнью Альцгеймера.



Практическое решение нашла Анн-Кристин Херц, шведский специалист по биохимической инженерии. Она придумала совместить велотренажер с проекционным экраном и технологией просмотра улиц на картах Google. Человек крутит педали в кабинете, одновременно отправляясь в виртуальное путешествие по знакомым местам и начиная вспоминать связанные с ними события.

Сочетание психической стимуляции с физической способствует выработке в мозгу гормона дофамина и может помочь восстановлению памяти. По крайней мере, эта методика уже используется для лечения пациентов в клиниках многих стран.



Против диабета Ученые из Университета Южной Дании пришли к выводу, что регулярные велопрогулки на 20% снижают риск развития сахарного диабета второго типа, когда в крови создается избыток глюкозы при одновременной нечувствительности клеток к гормону инсулину. Это происходит, как правило, из-за ожирения, неправильного питания с большим количеством углеводов и малоподвижного образа жизни.



В свою очередь катание на велосипеде помогает клеткам преобразовать глюкозу в полезную энергию, а интенсивность занятий — контролировать уровень сахара в крови.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Кроме того, как показали долгосрочные масштабные исследования в различных странах, даже получасовое катание в день существенно (в диапазоне 16–45%) снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Велопомощь детям Даже при таком тяжелом диагнозе как «детский церебральный паралич» велосипед может помочь. Благодаря катанию ребенок укрепляет мышцы и разрабатывает суставы, улучшает координацию, а катаясь с другими детьми, развивает и коммуникативные навыки. То есть получает социальную адаптацию — а это для детей очень важно, независимо от состояния здоровья.



Правда, спортивный снаряд при этом должен быть специально оборудован и включать индивидуально подобранные для ребенка фиксирующие элементы: спинку, крепления для ног на педалях или фиксации рук на руле. И только профильный врач может определить, насколько велосипед окажется полезным для конкретного пациента.



Велопрогулки обычно рекомендуются и людям с расстройствами аутического спектра, поскольку зачастую они страдают двигательными нарушениями и им бывает сложно скоординировать движения между левой и правой сторонами тела или одновременные действия рук и ног. В свою очередь езда на велосипеде помогает развить необходимую двигательную координацию и улучшить связь между левым и правым полушариями мозга, способствует общению со сверстниками и развитию социальных навыков.



Мы не будем утверждать на 100%, но надеемся, что ЗСД Фонтанка Фест позитивно повлияет на ваше самочувствие и добавит вам хорошего настроения — проверим уже в субботу, 25 мая.