Заморозки ожидаются в Ленобласти

Небо в Петербурге днём 20 мая, как и прогнозировали синоптики, затянули облака. После прохождения холодного атмосферного фронта в Петербурге и Ленинградской области значительно похолодает. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
Днем похолодание не очень заметно, потому что солнце продолжит прогревать воздух, и температуры остаются на уровне 15–20 градусов. А вот в ночные часы всё по-другому. Уже предстоящей ночью станет холодно — до плюс 1–6 градусов, в середине недели на востоке области возможны заморозки.
Во второй половине недели к нам снова придёт тепло. Как уже писала «Фонтанка», ожидается до 30 градусов жары.
«А вот перспектива с дождями призрачная, скорее всего, их снова не будет совсем, если только к следующим выходным дням», — добавляет Колесов.