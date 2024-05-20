Заморозки ожидаются в Ленобласти

Небо в Петербурге днём 20 мая, как и прогнозировали синоптики, затянули облака. После прохождения холодного атмосферного фронта в Петербурге и Ленинградской области значительно похолодает. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.



Днем похолодание не очень заметно, потому что солнце продолжит прогревать воздух, и температуры остаются на уровне 15–20 градусов. А вот в ночные часы всё по-другому. Уже предстоящей ночью станет холодно — до плюс 1–6 градусов, в середине недели на востоке области возможны заморозки.

