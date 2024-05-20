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    Заморозки ожидаются в Ленобласти

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Небо в Петербурге днём 20 мая, как и прогнозировали синоптики, затянули облака. После прохождения холодного атмосферного фронта в Петербурге и Ленинградской области значительно похолодает. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    Днем похолодание не очень заметно, потому что солнце продолжит прогревать воздух, и температуры остаются на уровне 15–20 градусов. А вот в ночные часы всё по-другому. Уже предстоящей ночью станет холодно — до плюс 1–6 градусов, в середине недели на востоке области возможны заморозки.

    Во второй половине недели к нам снова придёт тепло. Как уже писала «Фонтанка», ожидается до 30 градусов жары.

    «А вот перспектива с дождями призрачная, скорее всего, их снова не будет совсем, если только к следующим выходным дням», — добавляет Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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