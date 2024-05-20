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    Курьера с крупной партией наркотика сняли с поезда Петербург — Махачкала

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    В поезде Санкт-Петербург — Махачкала транспортные полицейские задержали курьера, перевозившего партию наркотика в особо крупном размере. Сбыть груз петербуржец собирался в Невинномысске. Подробности 20 мая сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Подозрительного мужчину остановили, когда поезд проезжал станцию Кавказская в Краснодарском крае. Как выяснилось, 29-летний мужчина приобрел в теневом сегменте Сети запрещенное вещество, забрал его из тайника в поселке Цвелодубово Выборгского района Ленобласти и отправился на поезд. По данным экспертизы, изъятое вещество — это более килограмма мефедрона, особо крупный размер.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

    В апреле «Фонтанка» писала о петербургском курьере, который учуял запах травы из посылки и сообщил в полицию.

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