Петербургский курьер учуял запах травы из посылки и сообщил в полицию

Курьер популярного сервиса проявил бдительность и удивил полицию своим чутким обонянием. Благодаря ему удалось пресечь передачу наркотиков. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 апреля.
Ночью в полицию позвонил курьер. Он рассказал, что перевозил посылку из центра города в Красное Село, когда почуял запах растительного наркотика из пакета. Отринув сомнения, он вскрыл упаковку. Внутри была фольга, а в ней — еще один пакет с травой.
Мужчина также описал полиции человека, который передавал подозрительное.