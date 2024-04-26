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    Петербургский курьер учуял запах травы из посылки и сообщил в полицию

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    Курьер популярного сервиса проявил бдительность и удивил полицию своим чутким обонянием. Благодаря ему удалось пресечь передачу наркотиков. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 апреля.

    Ночью в полицию позвонил курьер. Он рассказал, что перевозил посылку из центра города в Красное Село, когда почуял запах растительного наркотика из пакета. Отринув сомнения, он вскрыл упаковку. Внутри была фольга, а в ней — еще один пакет с травой.

    Мужчина также описал полиции человека, который передавал подозрительное.

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