У дорожного строительства в Петербурге появился новый куратор

Дмитрий Галкаев назначен временно исполняющим обязанности председателя петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Ранее оттуда ушел Александр Федотов.
Как сообщает Смольный 20 мая, о кадровых перестановках рассказал губернатор Александр Беглов перед началом рабочего совещания правительства. Напомним, должность председателя КРТИ оставил Александр Федотов, его обязанности после этого исполняла Арина Артемова.
Дмитрий Галкаев возглавлял «Ленавтодор», затем работал в петербургской дирекции транспортного строительства, а в
Кроме того, Александр Беглов сообщил, что Юлана Савина назначена начальником Управления внутренней политики Администрации губернатора Санкт-Петербурга. Это ведомство было создано сравнительно недавно, Савина изначально была врио начальника, в прошлом она — зампредседателя комитета территориального развития.
Дмитрий Галкаев назначен временно исполняющим обязанности председателя петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Ранее оттуда ушел Александр Федотов.