Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна намерена принять участие на конференции по Украине в Швейцарии. Подробности он сообщил в интервью Amarujala 20 мая.



По словам премьер-министра, Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих повестку глобального мира, безопасности и развития.

Моди также подчеркнул, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга и их дискурса о мирном урегулировании ситуации на Украине. При этом уровень участия, а также его личное присутствие будет зависеть от сроков и логистики.