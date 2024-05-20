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    Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна намерена принять участие на конференции по Украине в Швейцарии. Подробности он сообщил в интервью Amarujala 20 мая.

    По словам премьер-министра, Индия будет участвовать во всех важных саммитах, продвигающих повестку глобального мира, безопасности и развития.

    Моди также подчеркнул, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга и их дискурса о мирном урегулировании ситуации на Украине. При этом уровень участия, а также его личное присутствие будет зависеть от сроков и логистики.

    Швейцария 10 апреля анонсировала международный саммит по мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Ожидается, что в нем примут участие члены G7, Евросоюза и представители так называемого «Глобального Юга», среди которых Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия.

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