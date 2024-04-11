В Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко. Рассказываем главное

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко 11 апреля стали боевые действия между Россией и Украиной. Оба они сошлись на том, что необходимы мирные переговоры на условиях России. Кроме этого, президенты обсудили развитие космоса и экономический рост, сообщает пресс-служба Кремля.

«В целом, Вы знаете, мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров. Более того, мы были склонны именно к этому. Не мы начинали эту войну в 2014 году. Всё началось с госпереворота на Украине. А потом, когда всё приобрело такой, уже «горячий» характер, именно Вы были инициатором проведения мирных переговоров в Белоруссии. Мы это начали в двух городах», — сказал Путин, напоминая о минских соглашениях 2014–2015 года.

Минские соглашения заключались в том, что Украина и Россия договорились, что стороны конфликта прекращают огонь, отводят от линии соприкосновения вооружения, обменивают пленных по принципу «всех на всех», амнистируют участников столкновений, восстанавливают экономические связи, а Украина должна была обеспечить особый статус в составе страны ДНР и ЛНР. Большая часть соглашений не была реализована, боевые действия возобновились.

Во время переговоров 11 апреля Путин также сказал, что удары по инфраструктуре Украины — вынужденная мера, поскольку противник тоже способен нанести вред России.

«В последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — сказал Путин. Он подчеркнул, что мирные переговоры должны проходить на условиях России, по тем правилам и схемам, которые устроят руководство страны. «Ещё раз хочу подчеркнуть, что мы — за. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью», — отметил президент.

Украина отказывается от мирных переговоров на условиях России и настаивает на возвращении к границам 1991 года, которые были установлены после распада СССР. Швейцария 10 апреля анонсировала международный саммит по мирному урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Ожидается, что в нем примут участие члены G7, Евросоюза и представители так называемого Глобального Юга, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. Швейцарские медиа сообщали, что Россию приглашали на этот саммит, но представители страны отказались от участия. Владимир Путин же заявил, что никто Россию туда не приглашал.

«Это паноптикум какой-то», — отметил он во время переговоров с Лукашенко. Президент Белоруссии его во всём поддержал и сказал, что переговоры без Москвы и без Минска могут только эскалировать боевые действия.

«Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали даже таких планов, что мы хотим кого-то захватить. Мы не собираемся нигде воевать», — сказал Лукашенко, вспоминая о военных учениях и усилении мер безопасности на территории Литвы и Польши. Он отметил, что считает судьбу мирных переговоров во многом зависящей от позиции США по этому вопросу.

«Я клоню к тому, что абсолютно поддерживаю позицию нынешнего российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте, абсолютно поддерживаю», — сказал Лукашенко.