Петербуржцев напугал пожелтевший берег Финского залива

Берег Финского залива в ряде районов Ленинградской области и в границах Петербурга окрасился в желтый цвет. Причиной этого стало цветение деревьев, а не химическое загрязнение. Подробности 20 мая сообщили в телеграм-канале Северо-Западного Управления Росприроднадзора.
телеграм-канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора
Желтые разводы на поверхности воды — это пыльца. В последний месяц весны пылит ель, береза, а после наступает очередь сосны и дуба.
«Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере», — объяснили в ведомстве.
Пыльца может быть любого цвета, но чаще встречается желтая. Аналогичное явление можно наблюдать и на побережье Балтийского моря в Калининградской области.
Летом Финский залив часто зеленеет. Цвет воды меняется из-за цветения синезеленых водорослей, или цианобактерий. Дерматологи предупреждают, что от купания в такой воде лучше воздержаться. Водоросли могут спровоцировать дерматит, а если их проглотить, могут быть рвота и диарея. Кроме того, в период цветения вода может обрести затхлый болотный запах.