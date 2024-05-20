Петербуржцев напугал пожелтевший берег Финского залива

Берег Финского залива в ряде районов Ленинградской области и в границах Петербурга окрасился в желтый цвет. Причиной этого стало цветение деревьев, а не химическое загрязнение. Подробности 20 мая сообщили в телеграм-канале Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Желтые разводы на поверхности воды — это пыльца. В последний месяц весны пылит ель, береза, а после наступает очередь сосны и дуба.



«Пыльцевые зерна имеют воздушные мешки, с помощью которых циркулируют в атмосфере», — объяснили в ведомстве.

