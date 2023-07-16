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    Не те цветы, которые хочется дарить любимой. Финский залив позеленел

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    В районе Репино вода в Финском заливе зацвела. Читательница «Фонтанки» Татьяна в воскресенье, 16 июля, купаться в зелёной жиже не решилась. Но некоторых цвет не смущает. «Есть отважные мужчины!» — рассказывает Татьяна.

    Читатель «Фонтанки»

    В Солнечном зелени меньше, а пловцов больше.

    Вода зеленеет и в других водоёмах, например в Нижнем Суздальском озере. Это результат цветения синезелёных водорослей, или цианобактерий. Такое часто бывает ближе к концу лета или в жаркие периоды. Дерматологи предупреждают, что от купания в такой воде лучше воздержаться. Водоросли могут спровоцировать дерматит, а если их проглотить, может быть рвота и диарея.

    В жаркое воскресенье многие петербуржцы отправились на Финский залив. Теперь люди массово возвращаются, и в электричках толпы, а на трассах пробки до 18 км.

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