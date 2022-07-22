Финский залив в Курортном районе окрасился в зеленый и подпортил горожанам пляжный отдых

Отдых петербуржцев в жаркий летний день омрачило цветение воды. Финский залив окрасился в зелёный. Яркая жижа болотного цвета оказалась неожиданностью для горожан, приехавших на Ласковый и Чудный пляжи, чтобы охладиться. Фотографиями и видео от 22 июля с «Фонтанкой» поделились читатели.
Изменение окраски воды — результат цветения синезелёных водорослей или цианобактерий. В прошлом году из-за очень жаркого лета вода на пляже Ласковый окрасилась на месяц раньше — 21 июня.
«СЗМУ Росприроднадзора разъясняет, что вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, визуально похожая на краску, представляет скопление колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Резкий рост цветения и отмирания синезелёных, добавили там, спровоцировала тёплая погода, которая установилась в Петербурге и Ленобласти.
Дерматологи предупреждают, что от купания в такой воде лучше воздержаться, даже если от жары на улице плавится асфальт. В противном случае на коже может возникнуть дерматит, а проглатывание зелёной жижи и вовсе грозит тошнотой, рвотой и диареей. Наименее опасным, но всё же неприятным последствием может стать окрашивание волос в зелёный.