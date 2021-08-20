FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Волосы позеленели, кожа покраснела: чем опасны сине-зеленые водоросли

Летом часто в озерах, прудах и в Финском заливе начинает «цвести» вода. Детям, конечно, все нипочем, а взрослые не всегда готовы лезть в такой водоем даже в жару. По словам специалистов ГорКВД, и правильно делают.

ПоделитьсяПоделиться

Сразу же, пока вы еще не успели выкупаться...

Советы врача-дерматолога

  • Если вы видите зеленый водоем, зеленоватый цвет воды, чувствуете неприятный запах от воды, стоит воздержаться от купания в этом месте и поискать другое. Детям не стоит разрешать купаться в зеленоватой воде, даже если она в бассейне.
  • Выбирайте благоустроенные водоемы, где после купания можно ополоснуться под душем и смыть с себя воду из водоема.
  • Не купайтесь в местах, где на берегу сухая трава и сухие деревья — возможно, они погибли от недостатка кислорода, который потребляют цианобактерии.
  • Если все-таки искупались, а после заметили покраснения на коже, ухудшение самочувствия, стоит обратиться к врачу.

А теперь объясняем:

По словам дерматолога ГорКВД Максима Клюкина, «цветение» воды в озерах и прудах летом вызывают сине-зеленые водоросли — цианобактерии. Когда их становится больше? Если лето жаркое и солнечное, потому что это полезно для их фотосинтеза. Если вода грязная — например, в водоем выплескивают мыльную воду после стирки или бани. Жизненный цикл этих водорослей короткий, они быстро гибнут, отчего у воды появляется характерный неприятный запах. В такой жидкости охотно размножаются и другие патогенные микроорганизмы (подробнее об этом читайте на сайте «Доктор Питер»).

По словам дерматолога, если бактерий в воде мало, какой-то опасности для здоровья они не представляют. А вот если вода заметно «зацвела», да еще добавился затхлый запах, — то лучше в такой воде не купаться. Если вы не послушаете совета, то при контакте с зеленой водой может возникнуть дерматит на коже, а при проглатывании — тошнота, рвота, диарея. Некоторые могут заметить внешний эффект — после купания волосы могут приобрести зеленоватый оттенок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний