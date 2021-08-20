Волосы позеленели, кожа покраснела: чем опасны сине-зеленые водоросли

А теперь объясняем:

По словам дерматолога ГорКВД Максима Клюкина, «цветение» воды в озерах и прудах летом вызывают сине-зеленые водоросли — цианобактерии. Когда их становится больше? Если лето жаркое и солнечное, потому что это полезно для их фотосинтеза. Если вода грязная — например, в водоем выплескивают мыльную воду после стирки или бани. Жизненный цикл этих водорослей короткий, они быстро гибнут, отчего у воды появляется характерный неприятный запах. В такой жидкости охотно размножаются и другие патогенные микроорганизмы (подробнее об этом читайте на сайте «Доктор Питер»).

По словам дерматолога, если бактерий в воде мало, какой-то опасности для здоровья они не представляют. А вот если вода заметно «зацвела», да еще добавился затхлый запах, — то лучше в такой воде не купаться. Если вы не послушаете совета, то при контакте с зеленой водой может возникнуть дерматит на коже, а при проглатывании — тошнота, рвота, диарея. Некоторые могут заметить внешний эффект — после купания волосы могут приобрести зеленоватый оттенок.