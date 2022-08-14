«Зеленая как лимонад Тархун». Читателей «Фонтанки» напугала вода на Финском заливе

Сразу нескольких читателей «Фонтанки», которые отправились в воскресный день отдохнуть на Финский залив, напугал цвет воды в акватории. За выходные залив приобрел ядовито-зеленый оттенок.
«Вода в Солнечном зеленая как лимонад Тархун», — написал читатель. Другой приложил фотографию, где девушка с розовым мячом входит в маслянисто-изумрудную воду.
«Это массовое развитие микроскопических организмов — цианобактерий, которых также называют синезелеными водорослями, — рассказала «Фонтанке» Александра Анисимова, руководительница лаборатории биомониторинга «Эфа» эколого-биологического центра «Крестовский остров». — Это совершенно обычное явление, случается в конце лета практически во всех водоемах. Где-то оно может протекать практически незаметно, а где-то настолько сильно, что вода превращается в зеленую жижу».
Цианобактерии быстрее развиваются, когда в воде оказываются неочищенные канализационные и бытовые стоки, а также смывы с сельскохозяйственных полей и огородов. «Так что не стоит искать виновников «цветения» Финского залива среди промышленных предприятий. В первую очередь жителям сельских территорий и владельцам дач стоит позаботиться об очистке стоков со своих участков и грамотном внесении удобрений», — сказала биолог.
«Массовое развитие цианобактерий полностью заканчивается в первой половине осени, с понижением температуры», — заверила Анисимова.
По словам специалиста, такие бактерии умеют адаптироваться к самым экстремальным условиям среды, а их распространению способствуют глобальное потепление и изменение климата, а также загрязнение людьми воды.
Ранее Росприроднадзор разъяснил, что резкий рост водорослей спровоцировала жаркая погода, а дерматологи порекомендовали не купаться в такой воде.