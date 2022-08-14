«Зеленая как лимонад Тархун». Читателей «Фонтанки» напугала вода на Финском заливе

Сразу нескольких читателей «Фонтанки», которые отправились в воскресный день отдохнуть на Финский залив, напугал цвет воды в акватории. За выходные залив приобрел ядовито-зеленый оттенок.

«Вода в Солнечном зеленая как лимонад Тархун», — написал читатель. Другой приложил фотографию, где девушка с розовым мячом входит в маслянисто-изумрудную воду.