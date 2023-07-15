Суздальское озеро превращается в жабу

В пугающий зелёный цвет окрасилась вода Нижнего Суздальского озера. Фотографии публикует 15 июля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Изменение окраски воды — результат цветения синезелёных водорослей, или цианобактерий. Такое бывает на Финском заливе и других водоёмах обычно ближе к концу лета или в жаркие периоды. Дерматологи предупреждают, что от купания в такой воде лучше воздержаться. Водоросли могут спровоцировать дерматит, а проглатывание зелёной жижи грозит рвотой и диареей.
Купаться в Нижнем Суздальском озере, в принципе, не стоит, хотя там, как и на соседних озёрах, есть пляж. А вот в Среднем (втором) можно — это озеро вошло в список водоемов, в которых, по данным управления Роспотребнадзора по Петербургу на середину июня, можно окунаться без опасности для здоровья. В списке всего два пункта. Второй — Ольгинский водоём.