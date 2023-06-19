В Петербурге всё еще можно купаться только в двух водоемах, но состав уже другой

Мониторинг состояния водоемов Петербурга вновь показал, что безопасно купаться можно только в двух. Один «победитель» остался прежним, а вот второе место занял новый.



Речь идет об Ольгинском водоеме и 2-м Суздальском озере в Выборгском районе, сообщает 19 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу. Ранее вторым безопасным водоемом ведомство называло озеро Безымянное в Красносельском районе, а в обоих Суздальских озерах купаться не рекомендовалось.

В ходе мониторинга было отобрано 96 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Непригодными оказались пляжи «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи» — не стоит купаться в Финском заливе со стороны Курортного района. Претензии есть и к озеру Разлив, поэтому пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый» — тоже под запретом.