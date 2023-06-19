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    В Петербурге всё еще можно купаться только в двух водоемах, но состав уже другой

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    Мониторинг состояния водоемов Петербурга вновь показал, что безопасно купаться можно только в двух. Один «победитель» остался прежним, а вот второе место занял новый.

    Речь идет об Ольгинском водоеме и 2-м Суздальском озере в Выборгском районе, сообщает 19 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу. Ранее вторым безопасным водоемом ведомство называло озеро Безымянное в Красносельском районе, а в обоих Суздальских озерах купаться не рекомендовалось.

    В ходе мониторинга было отобрано 96 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Непригодными оказались пляжи «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи» — не стоит купаться в Финском заливе со стороны Курортного района. Претензии есть и к озеру Разлив, поэтому пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора» и «Новый» — тоже под запретом.

    Кроме того, показатели нарушены на пляже «Морские Дубки» в Приморском районе и в Колонистском пруду Пушкинского района, на пляже «Кронштадтский» у Финского залива, взрослый и детский пляжи у реки Ижора и 1-е и 3-е Суздальские озера.

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